Минниханов не считает возобновляемую энергетику способной обеспечить Татарстан

«Может быть кто-то там что-то пропагандирует, но чтобы сделать замещение – у нас где 7 гигаватт энергетики… Как ее заместить солнечными батареями или ветряками?»-- сказал президент Татарстана Рустам Минниханов, отвечая на вопрос о перспективах экономики региона «после нефти» на заседании медиаклуба при полномочном представительстве республики в РФ в Москве в среду.

«Да, этим путем надо идти. Но пока по конкурентности наше углеводородное сырье – и как топливо, и как сырье для нефте- и газохимии – будет более и более ценным»,— полагает он.

Рустам Минниханов отметил, что подтвержденные промышленные запасы нефти в Татарстане оставляют около 1 млрд тонн. «Плюс у нас большие ресурсы по высоковязким битумным нефтям – по оценке до 7 миллиардов, может быть более»,— добавил он.

«Поэтому будьте спокойны. Все нормально у нас»,— заключил глава региона.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"