Разработчик «ЭпиВакКороны» ожидает формирования на год иммунитета после вакцинации

Иммунитет от коронавируса, формируемый после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», может действовать в течение года, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов. Он сказал, что речь пока идет о расчетных показателях. Проверка поствакцинального иммунитета у участников клинических испытаний запланирована на 18 мая, спустя 9 месяцев после получения первого компонента вакцины.

«Мы рассчитываем, что иммунитет, который обеспечивается после иммунизации вакциной "ЭпиВакКорона" будет действовать на протяжении 12 месяцев. Мы планируем отслеживать это путем изучения поствакцинального иммунитета в определенные промежутки времени, в первую очередь в рамках клинических испытаний»,— сказал господин Максютов в эфире канала «Россия-24».

Гендиректор «Вектора» отметил, что центр намерен выпустить 500 тыс. доз вакцины в феврале, а в марте — увеличить производство до 1,5 млн доз. Позднее «Вектор» намерен производить до 5 млн доз в месяц. Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что в России выпущено около 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны» и около 10 млн доз вакцины «Спутника V» Центра имени Гамалеи.

«ЭпиВакКорона» — одна из трех вакцин от коронавируса, зарегистрированных в России. 20 февраля господин Мишустин объявил о регистрации вакцины под названием «КовиВак», разработанной Центром имени Чумакова. По его словам, в середине марта планируется выпустить первые 120 тыс. доз в гражданский оборот.

О темпах вакцинации в стране — в материале “Ъ” «"Спутник V" оказался халяльным».