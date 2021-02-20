В Черноземье вновь выявлено меньше тысячи заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в регионах Черноземья число заболевших коронавирусом второй день подряд оказалось менее 1 тыс.: в шести областях выявлено 970 новых случаев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. Выздоровело за сутки 1078 человек, умерло 24.

При этом не во всех субъектах макрорегиона число выздоровевших превысило количество умерших:

в Белгородской области 129 заболевших за сутки (всего 30,6 тыс.), 231 выздоровевший (27,9 тыс.), четверо умерших (468);

в Воронежской области 337 заболевших (65,4 тыс.), 351 выздоровевший (59,2 тыс.), восемь умерших (1,8 тыс.);

в Курской области 150 заболевших (29,6 тыс.), 155 выздоровевших (26,3 тыс.), трое умерших (433);

в Липецкой области 125 заболевших (23,7 тыс.), 120 выздоровевших (20,1 тыс.), четверо умерших (418);

в Орловской области 101 заболевший (29,5 тыс.), 105 выздоровевших (26,5 тыс.), трое умерших (421);

в Тамбовской области 128 заболевших (25,3 тыс.), 116 выздоровевших (23,2 тыс.), двое умерших (323).

В целом в РФ за минувшие сутки было выявлено 12,95 тыс. случаев коронавируса (с начала 2020 года — 4,15 млн). Выздоровело за сутки 17,5 тыс. человек (всего 3,7 млн), умерло 480 человек (82,9 тыс.).

Олег Мухин