На склоне без сервиса

Завершение новогодних и февральских праздников позволяет начать подводить первые промежуточные итоги горнолыжного сезона 2020/21 года, который российские туристы из-за продиктованных COVID-19 ограничений провели в основном на внутренних курортах. И далеко не для всех они окажутся радужными, особенно для тех, кто решил попробовать в этом году отказаться от катания в Сочи в пользу «выстреливших» альтернативных горнолыжных направлений — Приэльбрусья, Домбая, Архыза и Шерегеша.

Одной из непростых задача российских властей в преддверии Олимпиады-2014 в Сочи было убедить россиян не бояться отдыхать на главном российском курорте. Туристов пугало отсутствие организованного сервиса такси, перспектива быть обманутыми при расчете в магазине или ресторане. В 2015 году, например, бурю эмоций пользователей соцсетей вызвала история путешественников, которые, заказав на Красной Поляне мороженое за 350 руб., получили изящно разрезанный вафельный стаканчик. Но времена меняются, и Красная Поляна давно воспринимается туристами как островок стабильности, в основном именно благодаря apres ski — возможности организации досуга после катания на склоне.

В этом я убедилась на собственном опыте, оказавшись в разгар длинных выходных в феврале в Архызе. Неприятности начались в выбранном заведении общепита при отеле, где в счет оказались включены не только блюда по меню, но и «плата за обслуживание». Этот пункт — прямое нарушение федеральных правил оказания услуг общепита, начавших действовать с 1 января этого года. Цена на услуги общепита должна определяться стоимостью продукции из меню, а все остальные платежи — комиссии, доплаты и чаевые — не могут быть добавлены в заказ, говорилось в разъяснениях Роспотребнадзора. Этот подход по замыслу ведомства должен исключить практику введения потребителей в заблуждение, но отельеры Архыза с ним, похоже, не согласны. Принимать оплату они, как правило, тоже предпочитают по старинке — наличными или переводом на карту.

Но такое практикуется не только в Архызе. Сложности возникали и у туристов в Шерегеше. Очереди на единственный работающий подъемник занимали полтора часа. «Средневековье какое-то… Инфраструктуру нужно развивать всю, а не только больше склонов делать»,— цитирует вернувшихся с горного отдыха туристов кузбасское издание «Сибдепо». С такой конкуренцией Сочи еще как минимум несколько лет придется оставаться единственной внутренней альтернативой европейским горнолыжным курортам, а путешественникам, которые все же хотят попробовать другие направления, можно пожелать только вспомнить суровый доолимпийский Сочи, быть осторожнее и внимательнее читать счет.