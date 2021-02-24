Клуб анонимных мошенников

Борьба с мошенниками в интернете порой напоминает игру «Ударь крота», в которой животное выглядывает то из одной, то из другой норки и нужно затолкнуть его обратно, ударив молотком. Но как бы быстро вы ни махали инструментом, крот все равно находит норку, из которой вылезти в следующий раз. Аналогично ведут себя и мошенники в интернете, что становится особенно заметно после публикации о них в СМИ.

Например, в заметке “Ъ” про фейковые приглашения в социальную сеть Clubhouse сервис «Авито», на площадке которого в том числе они распространялись, рассказал о запрете на размещение всех объявлений с названием соцсети. В день публикации с площадки исчезли все объявления о продаже приглашений в Clubhouse. Зато появились другие — «Инвайт приглашение», «Инвайт» и «Приглашение в club».

Похожая история произошла и с рассылкой фейковых писем от «Почты России», о которой мы писали 26 января. Тогда для большей убедительности мошенники использовали технологию подмены отправителя: в поле «от кого» у получателей отображался домен corp.mail.ru, а не тот, с которого фактически была сделана рассылка. В «Почте России» поясняли, что письма от компании всегда приходят только с доменов @pochta.ru или @russianpost.ru. И уже в день публикации этой информации сотрудники “Ъ” получили все те же самые фейковые письма, но уже с «правильного» адреса.

Мошенники часто корректируют свои действия в ответ на меры борьбы с ними, подтверждают в компании по защите брендов в интернете BrandMonitor. Некоторые, например, меняют символы в названии бренда на похожие из другого языка или используют зеркальное отражение — превращают английскую букву N в русскую И. Это нужно, чтобы ввести в заблуждение алгоритмы компьютерного зрения, которые используют в том числе для поиска фейков.

Правда, изменения в описании бренда, по мнению сооснователя BrandMonitor Кирилла Кириллова, сказываются и на контакте мошенников с возможными покупателями: им становится сложнее находить объявления. А вот реальным брендам активность злоумышленников отчасти играет на руку.

Фейки становятся своеобразной формой популяризации реального бренда, которая в конечном итоге увеличивает его продажи и аудиторию, полагают аналитики Academy of Marketing Science Review. Не исключено, что рост мошенничеств косвенным образом сказался и на аудитории того же Clubhouse, которая, по оценке AppAnnie, за неделю выросла в России почти в 20 раз.

Брендам, безусловно, придется продолжать борьбу с «кротами», поскольку они несут репутационные и финансовые риски. Но факт того, что вашей компанией заинтересовались мошенники, это знак: она или уже популярна, или скоро такой станет при их содействии.