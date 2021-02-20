В Ярославле с 21 по 24 февраля ожидается аномальный холод до минус 35 градусов

Главное управление МЧС по Ярославской области опубликовало сегодня экстренное предупреждение об аномально-холодной погоде в период с 21 февраля по 24 февраля. В ведомстве предупредили, что в этот период ожидается понижение температур на 7-12 градусов ниже климатических норм.

Сегодня же, со ссылкой на информацию, полученную в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ТАСС сообщает об аномальных морозах в некоторых регионах Центральной России.. По данным агентства, температура воздуха в Ярославской и Костромской областях в период с 21 по 24 февраля опустится ниже многолетних значений.

В Ярославле и Ярославской области в этот период ожидается понижение ночных температур воздуха до минус 35 градусов, а в Костромской области - до минус 36 градусов.

В связи с аномально-низкими температурами воздуха спасатели просят жителей региона проявлять внимательность и осторожность. В МЧС предупреждают, что сильные холода могут привести к увеличению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. ЧС могут быть вызваны ростом числа пожаров в жилом секторе и на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения.

Прогнозируется увеличение нарушений работы систем электроэнергетики из-за повышения нагрузки. Возможны ЧС, вызванные неисправностью печного, газового или электрического оборудования. Возможны нарушения коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Прогнозируются нарушения в работе транспорта. МЧС предупреждает о возможном увеличении случаев переохлаждения, обморожения и гибели людей.

Антон Антонов