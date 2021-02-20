Алексей Олейник – Крис Докос: ставки и прогноз на бой UFC 21 февраля

В воскресенье, 21 февраля, в Лас-Вегасе в андеркарде шоу UFC Fight Night 185 встретятся россиянин Алексей Олейник и американец Крис Докос. Аналитики Фонбет расскажут на что ставить в этом поединке.

В какой форме Олейник

В послужном списке 43-летнего Олейника 59 побед (54 досрочно), 14 поражений, 1 ничья. Базовые стили – боевое самбо, джиу-джитсу.

Олейник – обладатель четвертого дана по джиу-джитсу, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России, чемпион мира и Евразии по боевому самбо. В профессиональных смешанных единоборствах дебютировал в 1996 году, победив соперника удушающим приемом в первом раунде. Первой крупной организацией в карьере Олейника стала М-1, в которой он провел пять боев в 2004 году – четыре победы и одно поражение.

В 2010 году Олейник дебютировал в американской лиге Bellator. Выиграв первый бой, Алексей проиграл в полуфинале турнира, после чего руководители лиги больше его не приглашали. Олейник стал выступать в Oplot Challenge, где победил известного американца Джеффа Монсона, чем привлек внимание руководителей UFC.

В этой организации Олейник провел семь поединков за четыре года, чаще выступать ему помешали травмы. В пяти боях Алексей победил, в двух проиграл. В октябре 2014 года Олейник неожиданно выиграл у Джареда Рошолта, благодаря чему получил бонус за лучший бой вечера. В поединке с Виктором Пештой Алексей впервые в истории UFC победил удушающим приемом «Иезекииль» (удушение из положения «лицом к лицу»). В сентябре 2018 года Олейник выступил на первом в истории шоу UFC в России. В Москве он выиграл у новозеландца Марка Ханта удушением в первом раунде. На втором турнире в России, в Санкт-Петербурге, в апреле 2019 года Алексей проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.

В позапрошлом поединке Олейник выиграл у знаменитого бразильца Фабрисио Вердума решением судей. А в прошлом бою потерпел поражение от Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде. Из последних восьми поединков россиянин выиграл четыре. С середины 2016 года Олейник тренируется в США в American Top Team.

В какой форме Докос

В активе 31-летнего Докоса 10 побед (9 досрочно) и 3 поражения. Базовые стили – бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу.

Докос дебютировал в ММА в 2013 году. В первых четырех поединках потерпел два поражения, но затем выдал серию из пяти побед. До 2020 года выступал в скромных региональных промоушенах.

В 2019 году получил возможность стать чемпионом организации Cage Fury Fighting Championship, но проиграл Азунне Аньянву.

Через один бой, в 2020 году, Крис должен был снова биться за титул чемпиона Cage Fury, но поединок был отменен из-за пандемии коронавируса. После этого Докос с послужным списком в 8 побед и 3 поражения подписал контракт с UFC, где дебютировал в августе прошлого года. Крис выиграл оба поединка в этой лиге нокаутом в первом раунде.

Докос совмещает выступления в ММА с работой в полиции и ради поединка с Олейником взял отпуск на одну неделю. По его словам, в случае победы над россиянином и попадания в топ-10 рейтинга Крис намерен полностью посвятить себя карьере в ММА.

Прогноз экспертов на бой Алексей Олейник – Крис Докос 21 февраля

Победа Олейника – 2.36

Олейник демонстрирует настоящие чудеса спортивного долголетия и в 43 года держит высокий уровень, проигрывая только соперникам из топ-15 рейтинга. Докос пока не входит в это число, и у россиянина есть неплохие шансы на победу.

Американец является базовым ударником и 9 из 10 побед одержал нокаутом. В стойке у него будет большое преимущество над россиянином, который чаще в карьере проигрывал нокаутом – таким исходом завершились 8 из 14 поражений, в том числе 4 последних.

Но в борьбе Олейник даст своему сопернику фору. Россиянин чаще побеждал болевыми или удушающими приемами – 46 из 59 побед были одержаны таким способом. Докос обладает неважными навыками в грэпплинге и слабой защитой от тейкдаунов и одно из трех поражений потерпел сдачей.

Учитывая невысокую подвижность и скорость американца – а на взвешивании он показал вес 103 кг – у россиянина будет немало шансов прорваться на ближнюю дистанцию и провести тейкдаун или навязать борьбу.

В этом случае шансов на победу у Олейника больше.

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