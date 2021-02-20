Суд отказал бывшему курскому полицейскому в восстановлении на работе после скандального видео

Ленинский райсуд Курска не восстановил на работе бывшего сотрудника регионального УМВД Олега Голдинова, ставшего героем скандального видео, на котором он материт и бьет сотрудника ГИБДД, следует из картотеки судебных дел.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении иска Олега Голдинова, просившего признать незаконным приказ УМВД по Курской области об увольнении и восстановить его в должности начальника отделения управления уголовного розыска регионального главка. Истец был не согласен с формулировкой приказа об увольнении в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов, поскольку, по его мнению, такового не совершал.

Напомним, майора полиции Олега Голдинова уволили из правоохранительных органов «по отрицательным мотивам» после публикации в сети видео, на котором он бьет и материт сотрудника ГИБДД Олега Киреева. На записи видно, как виновник ДТП характеризует снимающего его на мобильный телефон автоинспектора как «обезьяну, мразь». В ответ Олега Голдинова предупреждают, что он «оскорбляет сотрудника полиции при исполнении», называя его «шнырем, мусором, орангутангом с длинными руками».

После публикации видео курские следователи возбудили уголовное дело в отношении уже на тот момент бывшего полицейского по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, до пяти лет лишения свободы). Следователи считают, что Голдинов в резкой форме отказался от прохождения медосвидетельствования, а на требование успокоиться ответил не менее чем тремя ударами в область головы и груди инспектора. Голдинов заявлял в СМИ, что конфликт спровоцировал сам сотрудник ГИБДД.

Подробнее об инциденте — в публикации “Ъ”.

Сергей Толмачев