Определен победитель конкурса на проектирование достройки ЖК «Никитинский»

Контракт на разработку проект по завершению строительства жилого комплекса «Никитинский» на ул. Екатерининской, 175 в Перми будет заключен с ООО «Пермоблпроект». Об этом сообщает краевой минстрой.

Подрядчик должен будет подготовить документацию и получить одобрение госэкспертизы, в течение 13 месяцев. Достроить ЖК «Никитинский» планируется до конца 2023 года.

Жилой комплекс на ул. Екатерининской, 175, после разорившегося ООО «Поллукс» взялась достроить компания «Пермпромжилстрой» в 2004 году. Здесь планировалось возвести «Никитинский квартал» — комплекс многоэтажных жилых и административных объектов. В начале 2011 года ППЖС вошел в процедуру внешнего управления, а через два года был признан банкротом. Сегодня недостроенный комплекс включает три жилых дома, в них числится 162 дольщика. Первый дом высотой 18 этажей готов на 62%, закончен каркас здания. По второму дому построено три этажа из десяти (степень готовности 29%), третье здание высотой 16–18 этажей находится на стадии свайного поля (степень готовности 10%). Недавно конкурсный управляющий «Пермпромжилстроя» выставил на торги достройку административного 22-этажного здания комплекса за 259,2 млн руб.