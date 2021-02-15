Петербург стал третьим по популярности туристическим маршрутом на 8 марта

Санкт-Петербург занял третье место по востребованности отечественными туристами на выходные 6-8 марта. Первое и второе места достались Сочи и Москве.

«РИА Новости» со ссылкой на представителей билетного агрегатора OneTwoTrip рассказали о самых популярных направлениях внутреннего туризма к Международному женскому дню. Больше всего билетов на эти даты было забронировано в Сочи – 17%, следом в списке идут Москва с 15% и Петербург с 9%. Из зарубежных направлений самым востребованным признан Стамбул.

Также эксперты отметили рост интереса на поездки в южные города России, несмотря на низкий туристический сезон.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Петербург вошел в продленную до июня программу туристического кэшбэка.