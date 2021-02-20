На Дону разработан новый маршрут для автопутешествий

В Ростовской области агентство по туризму и деловым коммуникациям разработало маршрут для путешествий на автомобиле «Дискавери в степи». Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Маршрут проходит по автотрассе М4-Дон, его протяженность составляет 618 км. Он ориентирован на туристов, которые пересекают Ростовскую область с севера на юг в машине или автодоме в направлении к Черному морю. Маршрут рассчитан на три дня и включает 15 локаций. Так, в списке значатся станица Старочеркасская, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Азов и виноградники.

Наталья Шинкарева