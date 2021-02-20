Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении Навального по требованию ЕСПЧ

Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты Алексея Навального о его освобождении на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Сегодня, 20 февраля, суд не удовлетверил апелляцию на замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный.

«В ходе заседания нами было заявлено ходатайство об освобождении Навального на основе решения ЕСПЧ, который ранее задействовал правило 39 об обеспечительных мерах и потребовал на основании этого немедленно освободить его. Судья сказал, что даст оценку этому ходатайству и вынесет по нему решение в совещательной комнате. Очевидно, что он его отклонил»,— сказала адвокат Ольга Михайлова (цитата по ТАСС).

17 февраля ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить политика в рамках обеспечительных мер. Минюст РФ назвал требование заведомо невыполнимым.

О требовании ЕСПЧ и позиции Москвы — в материале “Ъ” «Такой шанс ни в коем случае нельзя отпускать».