Украина ввела санкции против четырех руководителей ростовских предприятий по поставке энергоресурсов

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против пятерых граждан России, четверо из которых являются бизнесменами из Ростовской области. В списке значатся Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор и Александр Маслюк. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». В санкционный список вошли 19 физических и восемь юридических лиц.

По данным сервиса kartoteka.ru, Виталий Донченко и Александр Маслюк являются бенефициарами ООО «Торговый дом „Донские угли“», руководит предприятием Сергей Лисогор. Константин Вацковский является учредителем и директором ООО «Дон Экспорт», которое зарегистрировано в Донецке Ростовской области.

Наталья Шинкарева