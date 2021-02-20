Уволенный после скандального видео курский полицейский не вернулся на работу через суд

Ленинский райсуд Курска отказал в восстановлении на службе бывшего сотрудника регионального УМВД Олега Голдинова, уволенного после резонансного видео, на котором он материт и бьет сотрудника ГИБДД. Согласно картотеке, суд не удовлетворил его иск к управлению.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована. В заявлении Олег Голдинов просил суд признать незаконным приказ УМВД по Курской области о его увольнении и восстановить в должности начальника отделения управления уголовного розыска регионального главка. Истец был не согласен с формулировкой приказа об увольнении в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов, поскольку такового не совершал.

Напомним, майора полиции Олега Голдинова уволили из правоохранительных органов «по отрицательным мотивам» после публикации в сети видео, на котором он бьет и материт сотрудника ГИБДД Олега Киреева. Полицейский оказался виновником ДТП: управляя Lada Granta, он врезался в припаркованную «Газель». Прибывшим на место инспекторам ГИБДД показалось, что водитель был пьян. При составлении протокола происшествия Голдинов вступил в конфликт с одним из сотрудников ГИБДД. Благодаря видеозаписи, которую сделал инспектор, стало известно, что виновник ДТП обматерил его, называл шнырем, мусором, мразью, орангутангом с длинными руками и лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. В конце герой видео пригрозил «разбить *** (лицо)» сотруднику ГИБДД и нанес ему удар за то, что тот якобы тронул его жену.

Видеозапись послужила поводом для возбуждения курским управлением СКР уголовного дела в отношении уже на тот момент бывшего полицейского по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следователи считают, что Голдинов в резкой форме отказался от прохождения медосвидетельствования, а на требование успокоиться ответил не менее чем тремя ударами в область головы и груди инспектора. Голдинов заявлял в СМИ, что официально не отказывался от медосвидетельствования, а конфликт спровоцировал сам сотрудник ГИБДД.

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «Гаишник снял майора».

Сергей Толмачев, Воронеж