20 февраля, суббота
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Создатель McLaren F1 анонсировал трековый суперкар GMA T.50s

Компания Gordon Murray Automotive, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, анонсировала трековый суперкар GMA T.50s.

Модификация T.50s отличается от базового GMA T.50 сниженной на 94 кг (до 890 кг) массой, более агрессивным аэродинамическим обвесом с развитым «плавником» по центру кузова. Мощность атмосферного 3,9-литрового V12 производства Cosworth была увеличена на 50 л.с. (до 700 л.с.). 6-ступенчатая механическая коробка передач Xtrac переработана и теперь ступени переключаются подрулевыми лепестками. Доработана подвеска, тормоза, система охлаждения

Салон сохранил всего два места — водитель расположен в центре автомобиля, а слева от его может разместиться единственный пассажир. Убраны климатическая и развлекательные системы, отделка и емкости для хранения вещей, вместо штатной панели приборов установлена гоночная, а обычный круглый руль уступил место мультифункциональному прямоугольному «штурвалу».

Тираж GMA T.50s составит 25 экземпляров, сборка которых начнется в 2023 году. Напомним, премьера дорожного GMA T.50 состоялась летом 2020 года, а новый GMA T.50s покажут в феврале 2021 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя