Создатель McLaren F1 анонсировал трековый суперкар GMA T.50s

Компания Gordon Murray Automotive, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, анонсировала трековый суперкар GMA T.50s.

It’s nearly time to reveal the T.50s, the best driver’s car for the track. Watch the global reveal on Monday 22nd February at 17:00 GMT on the Gordon Murray Automotive website: https://t.co/7G2MDCZq1l – Driving perfection.#gordonmurrayautomotive #t50s #DarioFranchitti pic.twitter.com/9RRUGXnVrs — Gordon Murray Automotive (@PlanetGMA) February 19, 2021

Модификация T.50s отличается от базового GMA T.50 сниженной на 94 кг (до 890 кг) массой, более агрессивным аэродинамическим обвесом с развитым «плавником» по центру кузова. Мощность атмосферного 3,9-литрового V12 производства Cosworth была увеличена на 50 л.с. (до 700 л.с.). 6-ступенчатая механическая коробка передач Xtrac переработана и теперь ступени переключаются подрулевыми лепестками. Доработана подвеска, тормоза, система охлаждения

Салон сохранил всего два места — водитель расположен в центре автомобиля, а слева от его может разместиться единственный пассажир. Убраны климатическая и развлекательные системы, отделка и емкости для хранения вещей, вместо штатной панели приборов установлена гоночная, а обычный круглый руль уступил место мультифункциональному прямоугольному «штурвалу».

Тираж GMA T.50s составит 25 экземпляров, сборка которых начнется в 2023 году. Напомним, премьера дорожного GMA T.50 состоялась летом 2020 года, а новый GMA T.50s покажут в феврале 2021 года.