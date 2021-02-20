На Дону зафиксировано 315 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ростовской области было зарегистрировано 315 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев выявлено в Ростове-на-Дону — 121. В Таганроге зафиксировано 15 случаев, в Новочеркасске — 14, в Неклиновском районе — 11, в Батайске и Мясниковском районах — по 10, в Зерноградском районе — восемь, в Шахтах и Сальском районе — по семь, в Новошахтинске, Азовском, Кагальницком, Красносулинском, Октябрьском, Семикаракорском и Цимлянском районах — по шесть. По пять случаев выявлено в Волгодонске, Белокалитвинском, Волгодонском, Миллеровском, Тарасовском и Тацинском районах, по четыре — в Гуково, Багаевском и Пролетарском районах, по три — в Азове, Каменске-Шахтинском, Каменском и Милютинском районах, по два — в Матвеево-Курганском, Орловском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах, по одному — в Зверево, Верхнедонском, Веселовском, Егорлыкском, Куйбышевском и Мартыновском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровели 337 человек. Скончались 15 человек.

По состоянию на утро 20 февраля количество инфицированных в области превысило 70,6 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1681. Коэффициент распространения инфекции — 0,94. За весь период пандемии выздоровели более 60,8 тыс. человек, умерли 3 032 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,7 тыс. человек.

Наталья Шинкарева