СМИ сообщили о задержании в Москве гендиректора ТГК-2

Гендиректора ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) Надежду Пинигину задержали в Москве, сообщили источники «Интерфакса» и «РИА Новости». Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от уплаты налогов.

«Пинигиной вменяются злоупотребление полномочиями и уход от налогов»,— сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник. Он добавил, что оперативно-следственные действия в рамках этого уголовного дела прошли в нескольких регионах России.

ТГК-2 — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Предприятия ТГК-2 расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях России и в столице Македонии Скопье.