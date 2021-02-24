Инвесторы удержали темп

В условиях пандемии агропромышленный комплекс, на работу которого не распространялись ограничения, стал главным драйвером развития воронежской экономики. Несмотря на утверждение ряда аналитиков о том, что регион близок к достижению максимально возможных показателей по многим направлениям, власти и инвесторы продолжают развивать и растениеводство, и животноводство, и переработку. А крупнейшие объекты, которые могут быть введены в эксплуатацию в 2021 году, уже приносят региону миллиарды рублей инвестиций.

Подросли на сырье

По словам бывшего губернатора Воронежской области, ныне заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева, Россия уже выполнила большинство целевых показателей программы продовольственной безопасности страны: «Теперь агробизнес должен выйти на новый качественный уровень, идя по пути наращивания глубокой переработки сельхозпродукции».

Однако переработка базируется на высоких показателях сырьевых подотраслей. Воронежская область в 2020 году отметилась двумя важными рекордами в этой сфере — было собрано 6 млн т зерна и получено более 1 млн т молока. Растут и другие показатели. Так, производство скота и птицы на убой по итогам года увеличилось на 2,7% к 2019-му до 552,3 тыс. т. В структуре производства мяса и птицы рост в основном обеспечила свинина: было произведено 319,2 тыс. т (+7,5% к 2019 году).

С учетом хороших показателей сельского хозяйства и благоприятного инвестклимата даже в кризисные периоды крупные компании не отказываются от реализации своих планов, а в ряде случаев и заявляют новые проекты, зачастую связанные с развитием «застойных» активов.

Таким активом, к примеру, был Калачеевский элеватор — и недавно ООО «Универсал строй» объявило о планах по его модернизации для производства кукурузного крахмала за 4,5 млрд руб. К концу 2022 года предприятие намерено выпускать 60 т крахмала, 80 т глюкозы и 120 т фруктозы в сутки.

В производстве масличных Воронежская область — не «разовый» рекордсмен, а стабильный лидер. И региональные власти стремятся закрепить это лидерство. Хотя ряд экспертов заявляют о профиците масложировых мощностей в России, предприятиям из Черноземья закрытие пока не грозит: в последние годы они все больше работают на экспорт. Этому способствуют и высокие урожаи масличных в Черноземье. Более того, действующие игроки рассматривают возможность расширения выпуска продукции. В частности, группа «Благо» намерена увеличить производство на Эртильском маслоэкстракционном заводе, а также модернизирует мощности в Верхней Хаве. А группа «Апротек» рассматривает возможность расширения завода под Павловском.

Хотя в сфере производства молочной продукции инвесторы продолжают реализацию сырьевых проектов, интерес в последнее время все же смещается в сторону переработки. Так, в 2019 году один из крупнейших в России переработчиков молока — холдинг «Молвест» открыл завод по переработке сыворотки за 2,4 млрд руб. Тогда же агропромышленная группа «Доминант» заявила об увеличении мощности Лискинского молокозавода с 9 до 12 тыс. т в год. А еще раньше стало известно о планах крупнейшего немецкого производителя молочных продуктов DMK Deutsches Milchkontor построить в Бобровском районе новый сыродельный завод примерно за 2 млрд руб.; реализация этого проекта продолжается.

Как реализуется крупнейший проект по переработке свинины в Воронежской области В 2021 году «Агроэко» планирует приступить к запуску одного из крупнейших перерабатывающих предприятий России — мясоперерабатывающего завода в ТОСЭР «Павловск». В группе его оценивают как «главный проект компании 2021 года». По объему переработки — 3,8 млн голов в год — комбинат должен стать вторым подобным объектом в России. Строительство предприятия ведется с мая 2019 года. В ходе церемонии закладки первого камня Владимир Маслов подчеркивал, что на заводе будет внедрена вертикальная обвалка, которая позволит производить высококачественный продукт. Впрочем, на предприятии планируется повсеместное внедрение автоматизированных производственных процессов. Объем инвестиций в объект превышает 13 млрд руб. С запуском предприятия будет реализован проект замкнутого производства: «Агроэко» перейдет на производственную модель «от поля до прилавка». Весной 2021 года планируется запустить цех термической переработки завода — один из ключевых этапов безотходного цикла производства. Компания намерена перерабатывать на заводе 100% сырья. Цех будет производить мясокостную муку, необходимую для изготовления комбикорма и кормов для домашних животных, а также технический жир для производства мыла и косметики. Цех сможет перерабатывать до 600 т сырья в месяц — это значительно больше, чем у подавляющего числа ветсанутильзаводов. Уже в 2021 году на мясоперерабатывающем предприятии планируют начать работу более 1300 сотрудников. А всего на нем должно быть создано свыше 2200 рабочих мест.

Но в Воронежскую область с новыми проектами приходят не только те инвесторы, которые уже ведут деятельность в регионе. Так, ООО «Торговая промышленная компания “Тэка”», ранее не работавшее в области, планирует вложить 950 млн руб. в производство овощей и цветов «с использованием передовых голландских технологий» в ТОСЭР «Павловск». Запланированный там же проект ООО «Лада» по строительству завода по выпуску крупяных изделий оценивается в 240 млн руб.

Фото: ГК «Агроэко»

Пандемия не помеха

В Воронежской области инвесторы не объявляли об остановке крупных инвестпроектов в АПК, сообщал вице-премьер Виктор Логвинов в ходе пресс-конференции в апреле. Это подтверждали и топ-менеджеры крупных компаний. По их словам, коронавирус лишь обострил отдельные отраслевые проблемы, а в некоторых случаях, напротив, помог их сгладить. Только глава «Эконивы» Штефан Дюрр объявил о возможном перерыве в строительстве молочных комплексов, но эти планы были озвучены задолго до введения ограничительных мер и обусловлены намерением компании развивать иные направления; более того, пока этот перерыв не наступил. Группа продолжает модернизировать и строить перерабатывающие мощности, завершает возведение ряда молочных комплексов. Не останавливают реализацию своих планов и другие крупные игроки. В результате агропромышленный комплекс региона смог завершить год с хорошими показателями.

Одним из драйверов роста стало свиноводство, крупнейшим инвестором в которое является группа компаний «Агроэко».

По итогам 2020 года ГК нарастила объемы производства до 226 тыс. т (в живом весе) — на 64 тыс. т больше, чем годом ранее, в том числе за счет запуска новых площадок. На треть, до 685 тыс. т, выросло и производство комбикормов. Земельный банк увеличился до 74,5 тыс. га, а поголовье свиней превысило 1 млн животных. Компания также развивает собственную логистическую сеть и сеть корпоративных магазинов «Агроэко-Маркет». Возводя свиноводческие мощности, группа уделяет большое внимание биобезопасности. Уникальные меры, превосходящие требования высшего уровня биологической защиты (четвертого компартмента), внедряются на всех новых площадках: это и многоуровневая проверка комбикорма, и повышенные меры санитарной обработки, и жесткий контроль условий содержания и транспортировки животных. Продолжает работу и благотворительный фонд «Агроэко». В 2020 году более 44 млн руб. были направлены на помощь в ремонте домов культуры и школ, установку детских площадок, поддержку соцучреждений и талантливой молодежи, закупку средств индивидуальной защиты для медиков, соцработников и волонтеров. Компания участвовала и в формировании продуктовых наборов для нуждающихся.

Председатель совета директоров группы компаний «Агроэко» Владимир Маслов: «Мы выполнили все намеченные планы и продолжаем реализацию своих инвестиционных проектов, планомерно наращивая производственные показатели. В Воронежской области в 2020 году успешно введены в эксплуатацию три фермы в Новохоперском районе и по одной в Воробьевском и Таловском районах. Кроме того, мы продолжаем развивать и другие направления работы».

Пример «Агроэко» уникален по объему инвестиций, внедрению передовых технологий и охвату всех этапов производственной цепочки, но в целом характерен для ключевых инвесторов в воронежский агропромышленный комплекс. Они продолжают реализацию начатых инвестпроектов и приступают к новым, обеспечивая развитие не только АПК, но и экономики Воронежской области в целом.

Осенью 2020 года в ходе презентации АПК Воронежской области в рамках выставки «Золотая осень-2020» (в минувшем году из-за пандемии прошла в онлайн-формате) областной вице-премьер Виктор Логвинов напомнил, что в регионе созданы привлекательные условия для инвесторов, что дает основания надеяться на дальнейшее развитие животноводства и других подотраслей АПК. И лучшей иллюстрацией этому станут крупные проекты в сфере сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, которые будут запущены в 2021 году.