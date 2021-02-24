Еда в один конец

Стремление федеральных властей в конце 2020-го — начале 2021 года сдержать стоимость основных продуктов питания, в первую очередь масла и сахара, затронуло и регионы Черноземья. С конца декабря надзорные органы и власти субъектов макрорегиона начали проводить усиленный мониторинг розничных цен, которые в отдельных случаях за четыре месяца выросли более чем на 30%, и следить за выполнением соглашения по искусственному их сдерживанию. Удержать цены на сахар и масло властям удалось. Теперь аграриев Черноземья ждет работа в условиях экспортной пошлины на ключевую продукцию растениеводства. Пошлина вместе с квотой может не только снизить цены на внутреннем рынке, как этого добиваются власти, но и уменьшить посевные площади под пшеницей и значительно ухудшить экономику сельхозтоваропроизводителей.

9 декабря 2020 года рост цен на основные продукты питания стал объектом внимания президента Владимира Путина. Он указал правительству на значительную динамику цен на сахар, масло, макаронные изделия и хлеб, отметив, что «все инструменты сдерживания роста» есть. Премьер Михаил Мишустин 10 декабря заявил, что министерства и ведомства «своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию».

После этого правительство РФ приняло ряд мер по стабилизации розничных цен. В частности, государство получило возможность регулировать цены после 10% их роста, а не после 30%, как раньше.

В середине декабря крупнейшие торговые сети и производители продуктов питания, а также Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. В соглашениях были закреплены максимальные цены на сахар (36 руб. за килограмм в опте и 46 руб. за килограмм в рознице) и на подсолнечное масло (95 руб. за литр в опте и 110 руб. за литр в рознице). Срок действия соглашения по ценам — до 1 апреля 2021 года. Документ предусматривал корректировку цен на продукты в течение пяти дней с даты подписания — до 21 декабря.

От надзора до уговоров

В контроль цен включились и надзорные органы, и власти регионов. В последние дни декабря Воронежское УФАС сообщило, что с 21 по 24 декабря вместе с прокуратурами почти всех районов облцентра управление проверило торговые сети «на предмет соблюдения установленных действующим законодательством требований в части формирования цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», в частности сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку и дарницкий хлеб. Управление также проанализировало динамику повышения закупочных цен с 1 сентября. Выяснилось, что за три с половиной месяца закупочные цены на сахар в некоторых сетях выросли на 42,6%, масло — на 36,5% (при этом ни в одной проверенной сети рост не был ниже 30,5%), муку — на 30%, хлеб — на 16,2%.

Розничные цены на сахар с 1 сентября по 17 декабря в Воронежской области выросли в диапазоне от 16,3 до 34,7%, на подсолнечное масло — от 18,2 до 26,5%, на муку — от 8,1 до 29,4%, на хлеб — от 10 до 16%.

Но в ведомствах пришли к выводу, что цены подняли поставщики, а в действиях сетей нарушений антимонопольного законодательства не происходило. Кроме того, сети в течение десяти дней после заключения соглашения установили цены на сахар и подсолнечное масло, соответствующие предельно допустимым.

Ситуация в Воронежской области остается стабильной и в начале 2021 года. В конце января Минсельхоз РФ провел видеоселекторное совещание с регионами по вопросу сдерживания потребительских цен на масло и сахар. По словам руководителя областного департамента аграрной политики Алексея Сапронова, Воронежская область вошла в число регионов, выполняющих задачу по «недопущению роста цен»: на 25 января средняя цена на сахар-песок составляла 45,9 руб. за килограмм, на масло — 106,14 руб. за литр. «Воронежские производители указанной категории товаров также придерживаются заключенных соглашений и сдерживают цены. По оперативным данным, отпускные цены производителей составляют: на сахар-песок — 36 руб. за килограмм, на масло — 92 руб. за литр», — констатировал Алексей Сапронов.

Счет на копейки

Другие регионы Черноземья также либо держат средние показатели цен на масло и сахар в пределах максимально допустимых, либо превышают установленный уровень менее чем на один рубль. Исключением стала Тамбовская область, где средняя розничная цена килограмма подсолнечного масла в январе составила более 125 руб. Впрочем, данные быстро меняются. Уже по итогам первой недели февраля Минпромторг отметил, что Тамбовская область вошла в двадцатку регионов, где достигнуты ценовые параметры, установленные соглашениями. В обладминистрации подчеркивают: «В продаже всегда есть сахар и масло по ценам, предусмотренным соглашением. Ежедневно к соглашению присоединяются новые торговые предприятия». По данным чиновников, представители торговых сетей — участники соглашения выполняют все пункты договора.

Средние показатели Орловской области, по данным Росстата, также превысили предусмотренный соглашением уровень. Однако в середине января в региональном департаменте промышленности и торговли констатировали: за месяц мониторинга (по 20-30 инспекций в день) среди участников соглашения ни одного нарушения не выявлено. В орловских торговых сетях же констатируют, что базовые продукты по-прежнему можно купить не только по цене ниже установленной соглашением, но и с традиционными скидками.

Чиновники напоминают: изменение цен коснулось только растительного масла без добавок и сахара-песка российского производства. Стоимость рафинада и тростникового сахара, а также масла с добавками осталась прежней.

В Белгородской области, по данным Росстата, в январе средняя розничная цена килограмма сахара на 29 коп. превысила установленную соглашением. При этом за месяц, предшествующий заключению соглашения, сахар подорожал на 13,8%, подсолнечное масло — на 8,8%; это наибольшие показатели в структуре ключевой пищевой продукции.

В Курской области к соглашению присоединились 55 предприятий. В среднем в регионе на 15 февраля стоимость килограмма сахара составила 45 руб., литра масла (0,93 кг) — 107 руб. «В Курской области удалось удержать цены на сахар и подсолнечное масло на рекомендуемом уровне», — подчеркнул вице-губернатор Вячеслав Берзин.

В регионах Черноземья еще не выявили ни одного серьезного нарушения ценового соглашения со стороны его участников. Даже превышение средней цены продукции в регионе в целом не говорит об обязательном наличии каких-либо нарушений: на общую статистику могут влиять как цены предприятий и сетей, не присоединившихся к соглашению, так и широкий ассортимент продукции той же категории, но не попавшей под действие документа.

Экспортеров загоняют в разницу

При фиксировании федеральными властями максимальных розничных цен на сахар и масло участники рынка и эксперты предупреждали, что меры прямого регулирования торговли могут закончиться сокращением ассортимента и локальными случаями дефицита. Эти предупреждения не были услышаны, в результате чего в ряде магазинов полки с «поднадзорной» продукцией на недолгое время оставались пустыми. Но в Черноземье дефицита удалось избежать.

Теперь производители грозят возможными осложнениями из-за стремления государства ввести «постоянные правила игры», которое вылилось в хаотичное установление экспортных ограничений. Так, с 15 февраля в России начали действовать ограничения на вывоз зерна. До 1 июля действует тарифная квота на вывоз 17,5 млн т зерна (пшеница, рожь, ячмень и кукуруза) вместе с экспортной пошлиной в €25 (после 1 марта — €50), а экспорт свыше этого объема будет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее чем €100 за тонну. А со 2 июля вводится механизм «зернового демпфера». Он подразумевает еженедельно пересчитываемую пошлину (на пшеницу она не взимается при «мировой» цене до $200, а при цене выше пошлина составит 70% разницы мировой и базовой; для ячменя и кукурузы базовая цена составляет $185) и возврат полученных средств аграриям в расчете на тонну реализованной продукции (но с учетом повышающих коэффициентов для Сибири и Дальнего Востока).

Власти считают, что «зерновой демпфер» позволит предотвратить рост цен на зерно на российском рынке (а также на продукцию из него — муку и хлеб). Однако агрохолдинги стали отвечать на инициативу государства, негативно влияющую на их экономику, по-своему. В феврале «Русагро» Вадима Мошковича объявило, что в 2021 году планирует уменьшить долю зерновых в посевной структуре своего земельного банка (расположен в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской областях и Приморском крае). Так в компании отреагировали на введение «гибкой» экспортной пошлины. Группа стала первой из крупных сельхозкомпаний в Черноземье, публично объявившей о снижении площадей под зерновыми из-за политики властей. «Полученные от пошлины средства правительство обещает направить на поддержку производителей сельскохозяйственных товаров. Однако она не сможет полностью компенсировать потери, связанные со снижением цен реализации в результате введения новых правил определения пошлин на зерновые культуры», — подчеркнули в «Русагро».

При этом внутренние цены на зерно действительно начали снижаться. По оценке руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, в Центральной России цены на пшеницу у переработчиков упали до 14 тыс. руб. без НДС при ценах до 18 тыс. руб. в октябре 2020-го. При этом аграрии продолжают активно отгружать зерно на экспорт, стараясь успеть попасть под пошлину в €25.

Однако у такого регулирования есть обратная сторона. «Когда мы устанавливаем экспортную пошлину, падение цен на пшеницу происходит по всей стране. Таким образом, уменьшается выручка всех производителей зерна независимо от того, кому и куда они продают урожай», — отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Перспектива снижения цен на зерновые внутри страны, таким образом, становится все более близкой. А задачу удержания розничных цен на масло и сахар регионы Черноземья фактически уже выполнили. Но экономику отдельных отраслей АПК новые меры могут серьезно подорвать, уверены эксперты.