Из-за уборки снега в Екатеринбурге запретили парковку на трех улицах

Мэрия предупредила жителей Екатеринбурга, где не следует парковать машины из-за уборки снега с улиц. Сегодня, 20 февраля, коммунальные службы организуют вывоз снега с ул. Генеральской (от проспекта Ленина до ул. Малышева) и проездов на ул. Белинской, 177 и 179. Как сообщила пресс-служба мэрии, также продолжается вывоз снега с ул. Латвийской.

Припаркованные на обочинах автомобили, которые помешают коммунальным службам, будут эвакуированы, говорится в сообщении. Предварительно ГИБДД установит дорожные знаки «Стоянка запрещена» с указанием времени их действия.

Напомним, тема вывоза снега активно обсуждается в Екатеринбурге с января. Из-за сильных снегопадов коммунальные службы периодически не справлялись с уборкой снега. Затем из-за резких температурных перепадов на улицах города появился гололед. Накануне депутат гордумы Алексей Вихарев объяснил появление гололеда дефицитом трудовых мигрантов и неиспользование реагентов для посыпки и обработки тротуаров. Мэрия заявила, что всем подразделениям было дано поручение активизировать работу по уборке в зонах пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.

Михаил Мананников