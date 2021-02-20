Запуск МСЗ под Казанью могут отложить на год из-за пандемии Теперь завод планируют запустить в конце 2023 года

Запуск мусоросжигающих заводов (МСЗ) в Подмосковье и Казани могут отложить на год из-за пандемии. Об этом сообщает “Ъ”.

Компания «РТ-инвест», занимающаяся строительством МСЗ, объясняет это проблемами с доставкой иностранного оборудования на фоне пандемии COVID-19. При этом предприятие надеется запустить все объекты в конце 2023 года.

Отмечается, что за срыв ввода МСЗ «РТ-инвест» могут оштрафовать на 7 млрд руб. В связи с этим компания просит отменить штрафы. Однако в правительстве вице-премьер России Виктория Абрамченко ответила, что в данном случае речь идет о коммерческих рисках предприятия.

Как писал «Ъ-Казань», строительство МСЗ в Татарстане ведется в нескольких километрах от Казани. Завод стоимостью 28 млрд руб. рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год.

"Ъ-Казань"