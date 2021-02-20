В Новороссийске следователи проверяют обстоятельства массового отравления в пансионате

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку по факту массовом отравлении подростков и педагогов, находившихся в пансионате в пригороде Новороссийска. В больницу попали 13 детей и один взрослый.

Группа спортсменов из Крыма находилась в поселке Широкая балка в пансионате имени Майстренко на сборах, всего в сборах участвовали 46 подростков в возрасте от 15 до 17 лет, а также 11 сопровождающих взрослых. Начиная с 18 февраля дети и взрослые почувствовали недомогание и обратились к медикам, сопровождавшим группу, а затем в городскую инфекционную больницу.

В настоящее время в больнице проходят лечение 13 детей и один взрослый. По данным “Ъ”, заболевшим поставлен диагноз «острый энтерит», причиной могло стать отравление продуктами в столовой. В пансионате идет проверка Роспотребнадзора.

Анна Перова, Краснодар