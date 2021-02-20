Ипотеке продлевают льготы

Власти постараются избежать «пузыря» на рынке ипотеки. Льготную программу планируют продлить, но настроят более точно. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, субсидированная ставка сохранится не только до 2024 года. О необходимости программы говорил и Владимир Путин. Президент просил учитывать интересы людей, а уже затем вопросы экономики. Но более точных рекомендаций он не обозначил, поэтому чиновники и парламентарии сейчас обсуждают, как настроить ипотеку, чтобы она работала и не разгоняла цены. Как может измениться программа? И почему говоривший о рисках Центробанк остался неуслышанным? Об этом — Иван Корякин.

Еще недавно вопрос стоял так: продлевать ли льготную ипотеку в 2021 году или нет? Программу запускали как меру поддержки в пандемию, а не как национальный проект. Центробанк настойчиво просил не увлекаться. Субсидированная ставка на уровне 6,5% грозит «пузырем» на финансовом рынке, не раз повторяла глава регулятора Эльвира Набиуллина. Но ЦБ в этом противостоянии проиграл, говорит первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев: «Есть ощущение, что все-таки решения политические превалируют над экономической целесообразностью, представителем которой выступает Центральный банк. И в этом смысле он не может противостоять этой социально-политической линии, которая, собственно, и определяет решения, связанные с продлением».

И если «пузырь» на рынке, о котором говорил ЦБ, — это вопрос еще спорный, то взрывной рост цен на жилье — свершившийся факт. Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко оценил его почти в 20%. Этого было достаточно, чтобы нивелировать эффект льготной ипотеки для ее получателей. А некоторые заемщики даже проиграли, считает генеральный директор компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев:

«12-15% — это очень много фактически за восемь месяцев. В Москве все время растет стоимость квадратного метра. Но если такой рост в течение трех-четырех лет нормален, то сейчас это произошло в течение восьми месяцев. Тем, кто первый покупал квартиру по льготной ипотеке, еще, что называется, повезло.

Все, кто приобретал жилье во втором полугодии 2020 года, в общем-то, не повезло — они фактически заплатили больше».

Хотя бы из-за этого программу льготной ипотеки необходимо корректировать. Но как именно? Чиновники разошлись во мнениях: глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что льготная ставка должна быть доступна в первую очередь для молодых семей с детьми. Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко убежден, что программу «нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки». А вот Марат Хуснуллин, который ближе к стройкомплексу, заявил, что ограничения если и будут, то незначительные. «Скажите своим застройщикам, что мы эту программу бросать не будем»,— подчеркнул он во время совещания в Екатеринбурге.

А девелоперы только рады. Партнер группы компаний PIN Дмитрий Котровский оставил бы ипотеку без изменений. Но если уж корректировать программу, то надо делать льготы адресными. «Если мы говорим о том, что денег нет, тогда, действительно, надо бить конкретно по тем категориям, которым сложно — это семьи с двумя-тремя детьми, которым накапливать тяжело, и, по сути, платить ежемесячные взносы на протяжении нескольких десятилетий тоже, в общем-то, не представляется возможным»,— заключил Котровский.

Дальше всех пошел зампред думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев. Он высказал необходимость проверять потенциальных заемщиков по более строгим критериям, например, отсеивать инвесторов, ведь им важнее выгода, а не улучшение жилищных условий. Проблема в том, что инвесторов сложно определить, продолжает Дмитрий Котровский: «Это можно сделать только в том случае, когда купленная квартира в ипотеку будет вновь экспонироваться как вторичное жилье, только в этот момент можно рассмотреть физическое лицо как инвестора. До этого момента он просто купил себе квартиру, возможно, для своих детей, так как были свободные деньги. Он оставил их в экономике и приобрел квартиру на тех условиях, которые предложило государство».

Но вектор задан: Владимир Путин заявил, что в вопросе льготной ипотеки необходимо учитывать интересы людей в первую очередь, а уже затем вопросы экономики в целом. А ведь разгоняющие цены на жилье инвесторы — тоже люди.