Петербург занял первое место в стране по обращениям граждан за внесудебным банкротством

В Петербурге за прошлый год было зарегистрировано 529 заявлений граждан о признании банкротом во внесудебном порядке. Это самый высокий показатель по стране. Москва на втором месте по банкротствам в упрощенном порядке, за год такой возможностью воспользовался 391 человек, следует из данных «Федресурса».

Как пояснила старший партнер юридической компании «ЭЛКО профи» Елена Козина, желающих воспользоваться процедурой внесудебного банкротства много, но мало кому удается правильно собрать необходимые документы и добиться возбуждения процедуры. Из 529 заявлений 509 были возвращены, только по 20 из них процедура упрощенного банкротства была запущена.

Процедура бесплатного внесудебного банкротства стала доступна россиянам в 2020 году. Воспользоваться ею могут граждане, чей долг не превышает 500 тыс. рублей и в отношении которых завешено исполнительное производство.