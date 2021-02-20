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Фото: Bvlgari

Bvlgari показали новые украшения в Санкт-Петербурге

Римские ювелиры Bvlgari по случаю демонстрации в Петербурге украшений из коллекций Magnifiche, Serpenti, Divas’ Dream, Fiorever, ColourTreasures пригласили гостей насладиться несколькими видами искусств. Сначала в бутике Bvlgari на Невском, затем на коктейле в Юсуповском люксе отеля FourSeasons Lion Palace и, наконец, во время гала-ужина на сцене Александринки, старейшего театра России, спроектированного итальянцем Карло Росси. Чуть раньше они побывали в Эрмитаже на выставке Сесиля Битона, глашатая звездной культуры ХХ века.

Среди приглашенных были Полина Киценко, Снежанна Георгиева, Светлана Бондарчук, Ирина Зарькова, Екатерина Мухина, Виктория Борисевич, Дмитрий Озерков.

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