Bvlgari показали новые украшения в Санкт-Петербурге

Римские ювелиры Bvlgari по случаю демонстрации в Петербурге украшений из коллекций Magnifiche, Serpenti, Divas’ Dream, Fiorever, ColourTreasures пригласили гостей насладиться несколькими видами искусств. Сначала в бутике Bvlgari на Невском, затем на коктейле в Юсуповском люксе отеля FourSeasons Lion Palace и, наконец, во время гала-ужина на сцене Александринки, старейшего театра России, спроектированного итальянцем Карло Росси. Чуть раньше они побывали в Эрмитаже на выставке Сесиля Битона, глашатая звездной культуры ХХ века.

Среди приглашенных были Полина Киценко, Снежанна Георгиева, Светлана Бондарчук, Ирина Зарькова, Екатерина Мухина, Виктория Борисевич, Дмитрий Озерков.