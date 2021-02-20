20 февраля, суббота
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

Казань вошла в топ-5 городов с самыми высокими зарплатными ожиданиями

Казань включили в пятерку городов России, где жители ожидают получать самую высокую зарплату. Исследование провели специалисты сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что в опросе участвовали свыше 4 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России. Когда проводилось исследование, авторы не уточняют.

Из общего числа респондентов 86% человек назвали Москву городом с самыми высокими зарплатными ожиданиями, еще 29% посчитали таковым Санкт-Петербург. Новосибирск и Екатеринбург выбрали по 7% респондентов. А Казань назвали 6% опрошенных.

"Ъ-Казань"


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

Парнерский проект

Самое читаемое

Финансы

Профиль пользователя