Осужденный получил два года 10 месяцев лишения свободы за дезорганизацию работы СИЗО-1

В Саратове вынесен приговор по факту дезорганизации деятельности СМЗО-1. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Установлено, что 9 ноября 2020 года в одном из корпусов ФКУ СИЗО-1 УФСИН 20-летний осужденный за грабеж при проведении режимного мероприятия (обыск) отказался предъявлять личные вещи для досмотра и стал нецензурно выражаться. Персонал изолятора, проводивший обыск, вызвал резервную группу, включавшую трех сотрудников учреждения. Когда прибыло подкрепление, агрессивно настроенный молодой человек нанес не менее трех ударов ногой в область груди участнику резервной группы. Дальнейшие противоправные действия осужденного были пресечены.

Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. Ему, путем сложения наказаний, назначено два года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Марина Ковалева