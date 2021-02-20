Полпред президента в ПФО оценил краевые меры поддержки бизнеса

Экономическая политика краевых властей в период пандемии коронавируса позволила оказать системную поддержку региональному бизнесу. Предпринятые правительством края меры были положительно оценены полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, посетившим Прикамье с рабочим визитом.

Как сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края, в ходе визита Игорь Комаров провел рабочее совещание, посвященное социально-экономическому развитию региона в условиях распространения коронавирусной инфекции. Пермский край одним из первых в России оказал поддержку предпринимателям: три пакета региональных мер поддержки коснулись 35 отраслей. Общая сумма финансовой помощи краевому бизнесу превысила в прошлом году 1 млрд руб. Численность занятых в поддерживаемых отраслях экономики составляет 190 тыс. человек. Субсидии на создание новых рабочих мест получили более 230 компаний, в которые трудоустроились почти 900 жителей Пермского края.

Не останутся без помощи предприниматели края и в наступившем году: ряд новых мер позволит субсидировать часть затрат в обрабатывающем производстве, туризме, гостиничном бизнесе и других сферах. На эти цели заложено 95 млн руб. На уровне 1,6% заморожена ставка по налогу на имущество для организаций, владеющих торгово-офисными объектами. Продлены налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и имеющих до 15 сотрудников. Для пяти видов деятельности при условии применения упрощенной системы налогообложения продолжают действовать минимальные налоговые ставки: «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5%.

По словам Игоря Комарова, Пермский край входит в число регионов ПФО, которые оказались наиболее подвержены не столько пандемии, сколько влиянию изменения цен на мировом рынке. «Это серьезно отразилось на снижении доходов в бюджетах. Но в Пермском крае были комплексно и эффективно отработаны меры поддержки бизнеса, особенно в тех отраслях, которые наиболее пострадали в пандемию. Негативное влияние факторов пандемии и изменения мировой конъюнктуры во многом были компенсированы принятыми мерами. Разработанные региональным правительством меры поддержки муниципалитетам — это тот опыт, который может быть использован и в других регионах. Я уверен, что он окажет позитивное влияние на состояние финансов муниципалитетов и тех программ, которые именно для людей и именно для населения»,— отметил полпред.