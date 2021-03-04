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Кадр из фильма «Служебный роман», режиссер Эльдар Рязанов, 1977 год

Фото: Мосфильм

Для коллеги

"Стиль Подарки". Приложение от , стр. 26

У каждого из нас есть своя Людмила Прокофьевна, которой обязательно нужно подарить что-то нейтральное, но приятное. В списке безошибочных подарков — пресс-папье, блокноты, ручки и другие пишущие инструменты, которые вкупе с букетом закроют гештальт. Но если это не просто вежливый жест и с человеком отношения теплые, то в ход можно пустить настольные часовые механизмы (не путать с наручными часами), стильные безделушки, красивые альбомы для кофейного столика или сумку, в которой удобно устроится ноутбук. Еще один совершенно безопасный вариант — подарочная карта, например, ЦУМа или BoscoFamily. Пусть коллега сама выберет, чем и как обновить гардероб.



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