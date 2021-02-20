Сексуально-политическое развитие

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) провела в пятницу научно-практическую конференцию «Стратегия для всех поколений», где в ходе «творческого обсуждения» сформулировала основные программные предложения к осенним выборам в Госдуму. Партия будет добиваться увеличения социальных расходов и реформирования пенсионной системы, а также изменения подхода к здравоохранению. РППСС рассчитывает на электорат предпенсионного возраста, который, как оказалось, совсем не хочет уходить на пенсию, но хочет научиться любви.

Спикерами конференции выступили представители академического сообщества, зачитавшие доклады по профильным темам: здравоохранение, образование, социальное обеспечение и т. п. Каждый из них обозначил проблемы, которые партийцы должны решить благодаря представительству в Госдуме. «Мы единственная партия, которая готовит программу на основе научного подхода»,— похвалился “Ъ” зампред центрального совета РППСС Владимир Ворожцов.

Согласно итоговой резолюции, партия будет добиваться повышения пенсий и справедливости при их начислении, минимизации бюрократии в системе здравоохранения и возвращения ее к советской модели, когда «помощь не зависит от места проживания и оплачивается государством». Среди ее приоритетов также отказ от потребительского отношения к сфере образования, формирование новых принципов жилищной политики и уважительное отношение к старшему поколению в целом — например, включение в программу ОМС бесплатных лекарств для пенсионеров.

Социальный портрет избирателя РППСС представил директор Центра полевых исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Он основан на опросе 12,3 тыс. респондентов—сторонников партии в регионах и пользователей соцсетей. По словам социолога, основным электоратом выступают люди 56–75 лет, которые наиболее отзывчивы к формуле «будущее — за стариками»: «Но каким оно им видится? Картинка печальная, очень большие проблемы, о будущем думать не хочется».

Большинство респондентов назвали желаемым возрастом выхода на пенсию 55–60 лет. «Но пенсионная реформа спутала два ключевых понятия, — пояснил господин Рогозин.— Есть выход на пенсию в смысле прекращения трудовой активности, занятости. Этого никто не хочет. А есть выплаты от государства, которые все хотят. Поэтому важно не огульно кричать о снижении пенсионного возраста, а понимать, как на это смотрят люди».

Отдельный блок вопросов касался интимной жизни избирателей. Почти во всех возрастных группах респонденты убеждены, что сексу нужно учиться всю жизнь. «Другой вопрос: зачем, если нет партнера? Именно в предпенсионном возрасте подавляющее большинство говорит, что мы вообще-то сексуально непривлекательные, и мужиков у нас нет, и перспектив у нас нет, и живем мы в общем-то плохо, и хорошо жить не будем. Здесь и есть наша точка роста,— заявил Дмитрий Рогозин.— Мы можем помочь им трансформировать этот пессимизм». То есть целевая аудитория Партии пенсионеров — это люди, которые хотят «работать, учиться и любить», подытожил социолог.

«Мне 75 лет,— обратился к докладчику один из участников конференции.— Вы призываете нас к активному сексу, но как эту тему привязать к улучшению демографической ситуации?» В ответ господин Рогозин пояснил, что сексуальность — это не «половой акт с проникновением в машине с открытым верхом»: «Это игры молодежи, подростковый секс. А есть секс взрослый, когда гораздо важнее чувствовать и любить свое тело. Самая большая беда наших стариков в том, что они стесняются своего тела». По словам социолога, избиратель РППСС не решит демографическую проблему, но может «показать пример любви, где нежность гораздо более важный фактор, чем все остальное». «Партия пенсионеров — это партия для взрослых»,— резюмировал он.

Позже Дмитрий Рогозин рассказал “Ъ”, что политические предпочтения респондентов в ходе опроса не исследовались: «Как известно, самая популярная партия — это партия популизма. Население сейчас хочет даже не денег, а справедливости. Конечно, об этом говорят и "Новые люди", и парламентские партии. Но наше главное отличие — акцент на человеке социальном. Старость — это необязательно 70 лет, она может наступить и в 30, когда человек становится социальным».

РППСС способна набрать голоса на выборах уже на самом бренде благодаря не только слову «пенсионеры» в названии, но и социальному позиционированию, считает политолог Екатерина Курбангалеева: «У нее есть потенциал преодолеть пятипроцентный барьер даже без особо раскрученных фигур. Наши наблюдения и исследования показывают, что она забирает значительную часть электората, тяготеющего к КПРФ». Эксперт полагает, что РППСС может получить 15–18 мандатов в новом созыве Госдумы.

Андрей Прах