Страны G7 увеличили пожертвования на вакцинацию от коронавируса до $7,5 млрд

Лидеры стран G7 сообщили, что выделили еще более чем $4 млрд на программы и механизмы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по распространению вакцин от коронавируса. По заявлению лидеров стран, общая сумма совместных пожертвований достигла $7,5 млрд.

«Сегодня, после увеличения финансовых гарантий в рамках ACT-A (проект Access to COVID-19 Tools Accelerator ВОЗ.— “Ъ”) и COVAX на более чем $4 млрд, совместная поддержка G7 достигла $7,5 млрд»,— указано в заявлении лидеров стран G7, опубликованном на сайте Совета ЕС. Они призвали других партнеров, в том числе страны G20 и международные финансовые институты, также увеличить пожертвования.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что страны Евросоюза договорились удвоить совместные пожертвования по механизму COVAX до €1 млрд. Помимо этого, Германия самостоятельно выделила еше €900 млн в рамках COVAX. Всего Германия предоставит €1,5 млрд дополнительной ВОЗ, проекту COVAX и другим проектам, передает AFP заявление главы Минфина страны Олафа Шольца.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал пожертвовать бедным странам от 4% до 5% вакцин, уже имеющихся у бедных стран. В интервью Financial Times он назвал политически неустойчивой ситуацию, когда вакцины преимущественно распределяются между богатыми странами. По его словам, такая ситуация ведет к войне за влияние вокруг вакцин. «Это можно проследить и в российской стратегии, и в китайской»,— говорил он.

О производстве российской вакцины «Спутник V» в Индии — в интервью первого замглавы МИД Индии Харша Вардхана Шринглы “Ъ”.