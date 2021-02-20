Машины остались без электричества

Российские машиностроители обеспокоены ростом цен на электроэнергию и призывают заморозить цены на нее на три года, до конца 2023 года. Энергетики и регуляторы сферы предложение не поддерживают, говоря о постоянном росте затрат самих энергокомпаний, в том числе из-за увеличения стоимости металлопродукции. Ранее последним были обеспокоены и заводы по производству техники, но это ни к чему не привело.

Ассоциация «Росспецмаш» (лобби отечественных машиностроителей) призывает ввести мораторий на увеличение стоимости электроэнергии для промпредприятий до конца 2023 года. Причиной для беспокойства стал опрос заводов по производству сельхоз-, дорожно-строительной и прицепной техники, а также пищевого оборудования, который показал, что в 2020 году цена электрической мощности увеличилась на 7%, конечная цена на электроэнергию с учетом сетевого тарифа — на 9%. Это существенно превышает темпы инфляции, а также индекс цен, которым сейчас ограничен рост стоимости специализированной техники, подчеркивают в «Росспецмаше», собираясь проинформировать об этом правительство. 27% опрошенных предприятий находятся в ЦФО, в ПФО — 22%, ЮФО — 16%, СЗФО и УФО — по 14%, СФО — 7%.

В среднем затраты на электроэнергию составляют около 25% в себестоимости специализированной техники в зависимости от отраслевой принадлежности, оценивают в ассоциации. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что в целом в стоимости машиностроительной продукции 1,5–4% составляет непосредственно электроэнергия без учета платы за мощность. Кроме того, говорит он, себестоимость электроэнергии заложена в цену компонентов и материалов: в металлургии она больше, в легпроме — меньше.

По данным Минэнерго и «Совета рынка» (регулятор энергорынков), одноставочная, то есть включающая мощность, цена оптового рынка по итогам 2020 года в первой ценовой зоне (Европа и Урал) составила 2,543 руб. за 1 кВт•ч, во второй (Сибирь) — 1,779 руб. за 1 кВт•ч. Рост относительно 2019 года составил 3,4% и 0,6% соответственно, что ниже инфляции в 2020 году (4,9%), говорят в «Совете производителей энергии» (СПЭ), объединяющем крупную генерацию. Цена на электроэнергию на розничном рынке по всем группам потребителей в 2020 году выросла на 3,4%, что также ниже уровня инфляции и в 1,5–2 раза ниже роста индекса потребительских цен на продовольственные (6,7%) и непродовольственные (4,8%) товары.

Запрос на введение моратория в СПЭ называют популистским и «по меньшей мере странным на фоне роста цен на промышленные товары». Так, в начале года зафиксирован внезапный рост цен на 30–150% на продукцию металлургического комплекса: увеличение цен в январе 2021 года в сравнении с декабрем 2020 года на трубы электросварные составило 31–72%, на арматуру — 103%, на сортовой прокат — 96–103%, на листовой прокат — 89–157%, объясняют там. Предложение о заморозке цен необходимо рассматривать комплексно, по всей цепочке, заключают в ассоциации.

В Минэнерго подчеркивают, что мониторинг «Совета рынка» показывает, что рост средневзвешенных тарифов на электроэнергию в 2020 году по группе «население» не превышает 3,3%, по группе «прочие потребители» составил 4,7%. Замораживание цен для одной группы, в данном случае для промпредприятий, приведет к ущемлению интересов других отечественных предприятий, полагают там, так как у энергокомпаний тоже идет рост стандартных затрат, включая стоимость оборудования и ремонтных материалов. При заморозке цен на электроэнергию на фоне роста составляющих ее стоимости энергокомпании могут столкнуться с нехваткой средств на поддержание надежной работы объектов, а если их не затрагивать, затраты будут распределены на прочих потребителей, например малый бизнес, сельхозпредприятия и т. п.

В Минэнерго также отмечают, что подготовили обращение в правительство для стабилизации цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. Ранее «Росспецмаш» призывал сделать то же самое.

Ольга Никитина, Полина Смертина