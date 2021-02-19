«Снесут и знать не будешь»

Татарстанский парламент принял в первом чтении законопроект, который ради «комплексной застройки территории» позволит сносить любые дома, а не только аварийные. Возможная программа реновации в республике вызвала резкую критику парламентской оппозиции и даже сомнения у некоторых единороссов. Противники законопроекта заявили, что его принятие может привести к «жизненным трагедиям», как это было при расселении аварийных домов в Зеленодольске. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин предложил доработать документ ко второму чтению, посетовав, что отношение «к ее величеству собственности» в стране недостаточно уважительное.



Вчера Госсовет в первом чтении одобрил изменения в закон «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан». Поправки представил глава парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин. Он сообщил, что республиканский закон разработан в связи с изменением федерального законодательства. «Введен совершенно новый институт, направленный на обновление территории и обеспечение нового уровня качества городской среды. Развитие данного института предполагает снижение нагрузки на государственный бюджет путем привлечения внебюджетных источников финансирования»,— сказал господин Тыгин. Он отметил, что регионы сами будут определять критерии, по которым недвижимые объекты будут участвовать в проектах по комплексной застройке, однако «принудительного привлечения» не будет. «Я думаю, в этот проект проситься будут собственники»,— предположил господин Тыгин, подчеркнув, что федеральный закон «хороший и прогрессивный».

Как сообщал «Ъ», Госдума в конце года приняла поправки к Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам РФ. Согласно принятым изменениям, местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья при согласии двух третей собственников или нанимателей квартир. Целью называется поквартальное «комплексное развитие территорий» в российских городах, то есть ускоренное расселение ветшающего жилья с привлечением инвесторов. В программы могут попадать дома в «ограниченно работоспособном техническом состоянии», с износом конструктивных элементов и те, которые попросту дорого ремонтировать. Но окончательное определение этих понятий отдано на откуп регионам. Законом во многом опирается на программу реновации в Москве.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал Татарстан в числе «рядя регионов, которые совершенно точно будут использовать этот закон с момента его опубликования». В частности, в Казани в рамках нового закона планируется застраивать территорию около речного порта.

С резкой критикой федерального закона и республиканского проекта выступил депутат Госсовета от «Справедливой России» Альмир Михеев. Он заявил, что принятый Госдумой закон «крайне не продуман и опасен». «Он позволяет под предлогам развития территории сносить любые дома в любом состоянии. Домам совсем необязательно быть аварийными или ветхими»,— сказал он. Господин Михеев предположил, что если «дом стоит на ликвидной земле», то «в случае принятия этого закона до своего капремонта он точно не доживет». «Господа депутаты, это не закон, а бульдозер», — сказал справоросс. Он считает, что закон ставит «во главу угла интересы застройщиков, а не города и его жителей». «Интересы застройщиков будут диктовать городу, как ему развиваться, и диктовать жителям, где им жить».

Также господин Михеев обратил внимание, что «в федеральном законе никак не предусмотрен механизм защиты интересов сегодняшних собственников жилья», поскольку «решение о сносе принимает большинство». «Сегодня вы снесете десяток-пяток крепких пятиэтажек, а завтра — целый район! Развивая эту мысль, предположу, что в конечном итоге, может быть, жители России проголосуют за то, чтобы снести Казань? А что — Казань старая, тысяча лет, сами хвалились, почему бы не снести?» — возмутился Альмир Михеев.

Депутат от КПРФ Артем Прокофьев вспомнил, как в Татарстане была реализована программа аварийного жилья в 2012-2018 годах, в том числе в Зеленодольском районе, которым прежде руководил Александр Тыгин. Тогда жителям аварийных домов предложили компенсацию в 11 тыс. руб. за кв. м, что вызвало протесты собственников. По словам коммуниста, в результате программа превратилась в «жизненную трагедию» для жильцов, поскольку их «выселяли и в придачу давали ипотеку», которая оказалась им «неподъемной». Господин Прокофьев уверен, такая ситуация сложилась, потому что «не было должных» гарантий для собственников жилья. «И в этом законопроекте о реновации мы видим ровно ту же самую проблему»,— заявил Артем Прокофьев, обратив внимание, что регионам дали право определять технические характеристики домов, которые могут включить в новую программу. «Эти вещи нельзя давать на откуп кому-то — Кабинету министров! Это мы должны закрепить, чтобы было понятно, что может попасть в программу реновации»,— сказал господин Прокофьев. Он выразил опасения, что в итоге жители домов, даже не аварийных, не смогут получить равнозначное жилье при комплексной застройке их района, а их переселят «башни-человейники».

«Понятие собственности должно преобладать над всем законодательством»,— заявил депутат Госсовета от «Единой России» Марат Галеев. При этом он согласился, что «закон может получиться таким, что группа монополий будет решать судьбы собственников». «Я не хочу сказать, что я за или против. Подумать надо»,— сказал господин Галеев.

«Вопросов немало»,— отреагировал спикер Фарид Мухаметшин, однако все же предложил принять законопроект в первом чтении, а ко второму через поправки «наполнить его реальным содержанием». При этом он добавил, что пример Москвы по реновации «скорее положительный», но «не каждому региону может достаться такой пирог» из федерального бюджета. Он назвал выступления критиков реновации «убежденными». «Я согласен, что у нас еще в стране к ее величеству собственности, к ее хозяину отношение такое — снести, снести, снесут и знать не будешь».

В итоге республиканский законопроект был принят в первом чтении 72 голосами за. Семь парламентариев голосовали против, а один воздержался.

Кирилл Антонов