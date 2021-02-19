Убытки от работы городского общественного транспорта составили 2,039 млрд рублей

По итогам 2020 года кассовый разрыв в транспортной отрасли в Перми составил 2,039 млрд руб. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на начальника департамента транспорта Анатолия Путина. Ранее в департаменте прогнозировали, что разрыв между доходами и расходами от работы транспортных предприятий к концу 2020-го может составить 2,050 млрд руб.

Пассажиропоток в общественном транспорте Перми в 2020 году составил 155 млн человек, что на 24% меньше, чем в 2019 году. При этом, по данным мэрии, в Перми снижение пассажиропотока по итогам года не такое сильное, как в других городах, где число перевезенных пассажиров сократилось на 35–45%.

Напомним, в прошлом году городские власти предложили изменить модель муниципальных пассажироперевозок. Реформа предполагает внедрение тарифного меню и ЕСОП, разработку новой маршрутной сети и заключение долгосрочных контрактов с частными транспортными компаниями (согласно этим договорам, перевозчики будут перечислять выручку в бюджет, а власти платить им за автопробег). На данный момент в Перми реализованы все три этапа реформы.