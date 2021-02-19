На АЭС «Фукусима-1» снизился уровень охлаждающей воды в корпусах двух реакторов

Компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», сообщила о том, что в ходе регулярной проверки обнаружено заметное снижение уровня воды в защитных корпусах реакторов 1 и 3. Как отмечается в заявлении TEPCO, никаких других неполадок в системах реакторов не обнаружено, поэтому компания допускает, что снижение уровня воды может быть связано с «изменениями в ситуации с поврежденной частью защитного корпуса из-за землетрясения». Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Японии в прошлую субботу, вызвав на севере и в центральной части страны оползни, разрушения в жилом секторе, повреждение высокоскоростной железнодорожной линии, перебои с подачей электроэнергии и воды.

Как пояснил агентству AP пресс-секретарь TEPCO Кэйсукэ Мацуо, вытекшая вода остается внутри зданий реактора и никаких признаков выхода ее наружу нет. В компании заверили, что будут внимательно следить за ситуацией. Между тем из-за утечки воды может потребоваться закачка в защитные корпуса реакторов дополнительных объемов воды. Что приведет к увеличению объема зараженной воды, которая откачивается после прохождения через корпуса и сливается в специальные хранилища. По оценкам TEPCO, к следующему лету эти хранилища, способные вместить 1,37 млн тонн воды, будут заполнены. Решение о том, как быть с этими зараженными радиацией водами, пока не принято окончательно. Предложение правительственной комиссии о постепенном сливе их в море вызвало негодование общественности и пока не утверждено.

Алена Миклашевская