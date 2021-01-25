Счетчики подкручивают под новый протокол

Не менее 1 млн используемых в ЖКХ «умных» счетчиков электроэнергии могут оказаться вне закона, предупредили в МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме» и Tele2. Проблема в том, что применяемый в приборах зарубежный стандарт передачи данных не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых, в отличие от менее распространенного отечественного аналога. В Минцифры обещают оставить список чисто рекомендательным, необязательным к исполнению.

Популярный стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии, следует из письма МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 замглавы Минцифры Олегу Иванову от 22 января (есть у “Ъ”). Перечень утвержден приказом Минцифры 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi.

Стандарт NB-IoT используется для подключения к сети приборов, оснащенных традиционной или встроенной виртуальной (eSIM) сим-картой. От стандартов GSM, 3G и 4G его отличает меньшее энергопотребление, что позволяет устройствам работать до десяти лет без замены батареи. Поэтому такая сеть оптимальна для приборов, передающих небольшие объемы информации с определенной периодичностью: счетчиков электроэнергии, датчиков мониторинга трубопроводов, открытия люков, систем «умного города». Бытовые приборы обычно подключают к сети по Wi-Fi.

Все крупные операторы уже оказывают услуги на базе стандарта NB-IoT. Так, у «Вымпелкома» есть сети на NB-IoT в Центральном и Уральском ФО. Там считают, что из-за действий Минцифры вне закона только в Центральной России могут оказаться около 1 млн приборов учета электричества, а их замена приведет к росту цен на электроэнергию.

Предложенные Минцифры ограничения потребуют пересмотра ряда проектов и для «Ростелекома», подтвердили там. МТС запустила сеть интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 регионах России. «МегаФон» реализовал на этом стандарте уже два проекта на федеральном уровне. В Tele2 сообщили, что также имеют несколько проектов с NB-IoT для заказчиков из ЖКХ.

В перечень включены стандарты, рекомендованные Минэнерго и ФСБ и принятые Росстандартом, пояснили “Ъ” в Минцифры. Хотя операторы уверены, что перечень обязателен для применения, в Минцифры утверждают, что он будет носить рекомендательный характер.

Стандарт NB-Fi основан на российской технологии, разработанной компанией «Вавиот», и был утвержден Росстандартом в 2019 году как первый отечественный протокол интернета вещей. Операторы связи в своем письме в Минцифры утверждают, что он менее безопасен, чем иностранные аналоги, потому что работает в нелицензируемых частотах. В «ЭР-Телекоме» добавляют, что и протокол NB-IoT был утвержден Росстандартом в сентябре 2020 года, а к утверждению готовится второй по популярности после него в мире стандарт — LoRaWAN, который также не попал в перечень Минцифры.

Рынок приборов учета электроэнергии в ближайшие годы будет активно расти. 1 июля 2020 года вступил в силу закон, по которому гарантирующие поставщики электроэнергии обязаны за свой счет устанавливать приборы учета в многоквартирных домах, а сетевые компании — в коммерческом секторе и в частных домах. За невыполнение требований предусмотрены штрафы. По прогнозу структур «Росатома», в 2025 году объем рынка отечественных «умных» приборов для ЖКХ и строительства может составить 127,8 млрд руб.

По мнению операторов, ситуация с перечнем ограничивает конкуренцию на рынке. В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы согласны, что вопрос требует изучения, ведомство готово «принять участие в его рассмотрении». Главное, считает директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников, чтобы доступ на рынок имели производители отечественного оборудования независимо от стандарта, тогда нарушений в сфере конкуренции не будет.

Юлия Тишина