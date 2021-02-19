Сбербанк: как диджитализировать управление бизнесом

Сбербанк — уже давно не просто один из крупнейших банков в России, но и технологический лидер международного уровня. Сбербанк обеспечивает бизнесу любого масштаба доступ к огромному количеству услуг и сервисов, обеспечивающих эффективное и быстрое решение бизнес-задач. И речь не только про классические банковские услуги. Сбербанк перестал быть финансовой организацией, куда клиент приходит раз в месяц, чтобы отправить платежки, он стал цифровой экосистемой для ведения бизнеса, хотя и с преобладающей пока долей финансового блока в выручке. Но это только пока. Подробнее — в совместном проекте с «Ъ».

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