Сбербанк: как диджитализировать управление бизнесом

Сбербанк — уже давно не просто один из крупнейших банков в России, но и технологический лидер международного уровня. Сбербанк обеспечивает бизнесу любого масштаба доступ к огромному количеству услуг и сервисов, обеспечивающих эффективное и быстрое решение бизнес-задач. И речь не только про классические банковские услуги. Сбербанк перестал быть финансовой организацией, куда клиент приходит раз в месяц, чтобы отправить платежки, он стал цифровой экосистемой для ведения бизнеса, хотя и с преобладающей пока долей финансового блока в выручке. Но это только пока. Подробнее — в совместном проекте с «Ъ».
Материалы проекта:
Банковское обслуживание физических лиц давно перешло в онлайн, и Россия в этом направлении является одним из лидеров как по применяемым технологиям, так и по качеству и количеству продуктов. Теперь настала очередь бизнеса переводить управление своими финансами в онлайн.
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Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, рассказала, кто пользуется мобильными приложениями для бизнеса, как пандемия сказалась на цифровизации предпринимателей и что сегодня может предложить корпоративный интернет-банкинг.
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Мобильное приложение «СберБизнес» существует с 2014 года и зарекомендовало себя как удобная альтернатива интернет-банку для владельцев компаний и лиц, принимающих решения. В 2020-м году приложение сделало существенный шаг вперед, предложив пользователям витрину сервисов и став полноценным инструментом для развития и ведения предпринимательской деятельности.
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