Бизнес на ладони

Мобильное приложение «СберБизнес» существует с 2014 года и зарекомендовало себя как удобная альтернатива интернет-банку для владельцев компаний и лиц, принимающих решения, у которых нет времени на работу за компьютером. В 2020-м году приложение сделало существенный шаг вперед, предложив пользователям витрину сервисов и став полноценным инструментом для развития и ведения предпринимательской деятельности.

Что такое «СберБизнес» сегодня

В 2020 году приложение «СберБизнес» стало по-настоящему автономным. Теперь с его помощью можно вести бизнес со смартфона, практически не прибегая к помощи компьютера. Приложение умеет полноценно работать с зарплатами, управлять бизнес-картами, использовать облачный сервис электронной подписи, подавать заявку на кредит, подключать сервисы и услуги при помощи голосового ассистента в онлайн-чате, знакомиться с полезными советами и рекомендациями в сториз и многое другое. Благодаря развитию и расширению возможностей за прошлый год количество пользователей мобильного приложения «СберБизнес» преодолело отметку в один миллион, сделав его самым популярным среди российских приложений для корпоративного интернет-банкинга.

Но «СберБизнес» не останавливается на достигнутом. В планах – развитие возможностей управления голосом и взаимодействия с чат-ботом, кастомизация и подключение персонализированных виджетов, обеспечение доступности для незрячих пользователей.

Как начать работу

Для того чтобы начать работу с мобильным приложением, достаточно лишь открыть расчетный счет в Сбере и скачать, собственно, само приложение. Оно сегодня доступно в Apple App Store, Google Play Market или Huawei App Gallery.

Советы и рекомендации по работе с клиент-банком предприниматель найдет в привычных уже по многим приложениям сториз. Также ему будут предложены релевантные сервисы, которые могут помочь разобраться с рутиной. Что подключать из предлагаемых сервисов, зависит только от предпринимателя и его финансовых возможностей. Сервисы, как партнерские, так и встроенные, поддерживают подписочную модель оплаты. Подобная монетизация снижает порог входа в сервисы: сумма, которую предпринимателю нужно заплатить, делится на месячные платежи, и это позволяет без болезненных для компании трат подключить нужную услугу. Если предприятие не является клиентом Сбера, познакомиться с приложением можно в деморежиме.

Что популярно у предпринимателей

Основная аудитория пользователей мобильного приложения – это владельцы компаний из сегмента микро- и малого бизнеса. Большинству из них попросту не нужны сложные структурные банковские продукты. Зато сервисы, способные избавить их от рутины, заходят на ура, рассказывают в банке. Клиенты охотно пользуются такими услугами как бухгалтерия (как онлайн, так и на аутсорсе), работают с электронным документооборотом, эквайрингом, оформляют услугу оплаты по QR-кодам, сервис выставления счетов. Клиенты все чаще выбирают дистанционные решения, которые могут помочь оптимизировать процессы и рутину. Одно из таких решений – сервис облачной CRM. Кроме того, банк старается предлагать клиентам-предпринимателям те же возможности, которые есть у клиентов-«физиков». Например, в 2020-м пользователям приложения «СберБизнес» предложили заявку на кредит, облачный сервис усиленной неквалифицированной электронной подписи, онлайн-бухгалтерию и выпуск бизнес-карт, что весьма актуально во время всеобщей «удалёнки».

Только полезные сервисы

В интернет-банке «СберБизнес» сейчас представлены 45 нефинансовых сервисов и примерно столько же банковских продуктов. В приложении их 22. При выборе услуг для включения в маркетплейс приложения Сбер отталкивается от потребностей владельцев компаний и представителей бизнеса.

Опыт, накопленный за время обслуживания предпринимателей, знание и понимание их потребностей и актуальных вопросов, основан на непрерывном анализе запросов и пожеланий пользователей, исследованиях клиентского опыта и сборе обратной связи, говорят в банке. Именно так, например, в перечне предлагаемых услуг появились сервис подбора персонала от партнёра «Работа.ру», сервис оптовых закупок «на_полке» и другие услуги.

Универсальное решение для всех

Цифровизация бизнес-процессов и процедур, особенно не профильных для бизнеса, масштабируема. Если такие функции могут быть переданы на аутсорс, это значит, что они могут быть предельно универсализированы для самых разных категорий компаний, говорит управляющий партнер «BMS Group» Алексей Матюхов. По сути, банк делает одно решение для многих отраслей. «В масштабе одной компании это может быть не очень ощутимая экономия, но для всего сегмента или рынка это уже значительные деньги», - уверен эксперт. К примеру, риелторским компаниям, где большое количество времени и человеческих ресурсов тратится на согласование и оформление документов, регистрацию прав и проверку их подтверждения, автоматизация бюрократических процессов может дать экономию вплоть до десятков процентов, рассуждает господин Матюхов.

Такие приложения и сервисы могут быть эффективными помощниками для индивидуальных предпринимателей и стартапов: они упрощают проведение финансовых транзакций, создание платежек и составление финансовых прогнозов, продолжает директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев. Конечно, измерить потенциальную экономию от применения «СберБизнеса» и аналогичных ему сервисов очень сложно, все зависит от сферы бизнеса и размера предприятия, но, совершенно точно, можно будет оптимизировать финансовый отдел или отдел бухгалтерии и, соответственно, экономить на оплате их труда, рассуждает эксперт. Словом, если можно ускорить и автоматизировать какие-то процессы, то лучше это сделать, уверен он.