Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

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|Город
|Средняя стоимость новостроек (тыс. руб./кв. м)
|Динамика цен (%)
|фев.21
|янв.21
|фев.20
|за месяц
|за год
|Москва
|232,9
|231,4
|200
|0,60%
|16,50%
|Санкт-Петербург
|159
|160,2
|126,4
|-0,80%
|25,70%
|Казань
|103,1
|102,7
|91,1
|0,40%
|13,20%
|Екатеринбург
|95,9
|94,9
|80,8
|1,00%
|18,70%
|Нижний Новгород
|95,1
|97,8
|71,5
|-2,80%
|32,90%
|Уфа
|86,1
|85,4
|79,6
|0,90%
|8,30%
|Новосибирск
|85
|84,1
|70,7
|1,10%
|20,30%
|Пермь
|74,4
|74,7
|62,5
|-0,40%
|19,10%
|Краснодар
|72,1
|71,7
|59,7
|0,60%
|20,90%
|Красноярск
|72,1
|69,4
|62,3
|3,80%
|15,60%
|Ростов-на-Дону
|70,5
|70,9
|59,6
|-0,60%
|18,20%
|Волгоград
|66,7
|65,7
|60,5
|1,60%
|10,30%
|Воронеж
|64,7
|63,5
|62,1
|1,90%
|4,20%
|Самара
|58
|56,5
|57,1
|2,50%
|1,40%
|Челябинск
|55,9
|55,2
|57,4
|1,20%
|-2,60%
|Омск
|43,1
|43,7
|38,3
|-1,40%
|12,60%