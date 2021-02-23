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Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

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Город Средняя стоимость новостроек (тыс. руб./кв. м) Динамика цен (%)
фев.21 янв.21 фев.20 за месяц за год
Москва 232,9 231,4 200 0,60% 16,50%
Санкт-Петербург 159 160,2 126,4 -0,80% 25,70%
Казань 103,1 102,7 91,1 0,40% 13,20%
Екатеринбург 95,9 94,9 80,8 1,00% 18,70%
Нижний Новгород 95,1 97,8 71,5 -2,80% 32,90%
Уфа 86,1 85,4 79,6 0,90% 8,30%
Новосибирск 85 84,1 70,7 1,10% 20,30%
Пермь 74,4 74,7 62,5 -0,40% 19,10%
Краснодар 72,1 71,7 59,7 0,60% 20,90%
Красноярск 72,1 69,4 62,3 3,80% 15,60%
Ростов-на-Дону 70,5 70,9 59,6 -0,60% 18,20%
Волгоград 66,7 65,7 60,5 1,60% 10,30%
Воронеж 64,7 63,5 62,1 1,90% 4,20%
Самара 58 56,5 57,1 2,50% 1,40%
Челябинск 55,9 55,2 57,4 1,20% -2,60%
Омск 43,1 43,7 38,3 -1,40% 12,60%

Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

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