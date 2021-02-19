В Нижнем Новгороде накрыли подпольное производство моторного масла

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции пресекли подпольное производство контрафактного моторного масла. По данным пресс-службы МВД РФ, нелегальный цех и склад год работал в арендованных помещениях на территории Канавинского района.

Злоумышленники приобретали недорогое моторное масло самого низкого качества и кустарным способом разливали его в двухсотлитровые бочки с марками известных международных брендов. Тару пломбировали, наносили этикетки и маркировку, после чего сбывали оптовым покупателям из других регионов России через подконтрольные коммерческие предприятия.

Полицейские задержали троих подозреваемых в организации криминального бизнеса. Их отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг).

На территории производственных и складских помещений прошли обыски. Обнаружили более тонны готовой к реализации контрафактной продукции, более 250 пустых бочек с логотипами известных компаний и четыре тонны моторного масла-сырья. Изъяты этикетки, пломбираторы, оборудование для нанесения надписей, компьютерная техника и документы. Установлено местонахождение типографии, которая обеспечивала нелегальное производство полиграфической продукцией. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, полицейские устанавливают сумму ущерба, причиненного компаниям-правообладателям.

Андрей Репин