Bonava за год ввела в Петербурге и Ленобласти почти 80 тыс. «квадратов» жилья

Компания Bonava за 2020 год на территории Петербурга и Ленобласти ввела в эксплуатацию 79,8 тыс. кв. м. жилья.

По данным пресс-службы застройщика, был завершен проект бизнес-класса Skandi Klubb, а на набережной реки Охты был благоустроен первый участок — создана прогулочная она протяженностью почти 200 м. После завершения проекта Magnifika Residence набережная будет передана городу.

Кроме того, земельный банк Bonava пополнили три участка общей площадью около 3 га, а компания получила разрешения на строительство новых очередей в проектах на территории Красногвардейского района города.