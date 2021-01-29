«Рента Инвест» выставила муниципалам счет

Конфликт по поводу строительства в Мурино торгово-ресторанного павильона набирает обороты. Инвестор комплекса ООО «Рента Инвест» потребовал с местных депутатов выплатить ему около 1,4 млн рублей убытков из-за противодействия началу работ. Муниципалы настаивают, что основным препятствием на пути проекта является отозванное разрешение на строительство.

ООО «Рента Инвест» подало в городской суд Всеволожска иск к главе Муринского городского поселения Дмитрию Кузьмину и восьми депутатам местного муниципального совета, сообщили в компании. Инвестор торгово-ресторанных павильонов на бульваре Менделеева требует взыскать с них убытки из-за препятствия строительству объекта.

По словам, представителя «Рента Инвест» (входит в ГК Renta Артема Гудченко), в конце декабря депутаты собрались на принадлежащем компании земельном участке и мешали началу работ, несмотря на наличие разрешительной документации. Для того чтобы избежать риска дальнейшего противодействия проекту, решено было приостановить работы и урегулировать ситуацию в правовом поле, уточнили в компании. Потери, связанные с простоем, инвесторы оценили в 1,4 млн рублей, отметив, что впоследствии эта сумма может вырасти. «Для организации строительной площадки были закуплены строительные материалы, арендована строительная техника, оплачена работа подрядчиков»,— уточнили в «Рента Инвест».

Участок в Мурино под размещение торгово-ресторанного павильона компания приобрела в ноябре прошлого года вместе с набором проектной и разрешительной документации. На нем компания собирается построить торгово-ресторанный павильон площадью 1,2 тыс. кв. м за 200 млн рублей. Эти планы подверглись критике со стороны жителей Мурино, выступающих за сохранение зеленой зоны в этом месте. Негативную реакцию проект вызвал и у местных властей. Так, глава Всеволожского района Андрей Низовский в декабре отменил решение о продлении разрешения на строительство объекта. После этого в правительстве Ленобласти сообщили о переводе участка на бульваре Менделеева в рекреационную зону (см. “Ъ” от 12.01.2021). «Рента Инвест» оспорила действия администрации Всеволожского района и Муринского городского поселения в арбитраже, а также обратилась в полицию, прокуратуру и Следственный комитет.

Дмитрий Кузьмин сообщил “Ъ”, что еще не получил исковое заявление. «Они не могут строить не потому, что муниципальные депутаты злые, а потому, что разрешение на строительство было отменено администрацией Всеволожского района»,— заметил он. Правила землепользования и застройки разрешают использовать участок только под зеленые насаждения, добавил господин Кузьмин. Он также утверждает, что «Рента Инвест» приступила к работам ночью, чем нарушила закон о тишине.

На участке разрешено размещение объектов общепита, а муниципальные власти не обладают полномочиями для остановки строительных работ, говорил “Ъ” гендиректор «Рента Инвест» Артем Гудченко. По его словам, выходом из ситуации может быть изъятие земли для муниципальных нужд и ее выкуп по рыночной стоимости или предоставление альтернативного участка сопоставимой ценности. По словам представителя «Рента Инвест», никаких предложений по этому поводу не поступало. Господин Кузьмин настаивает, что инвестору был предложен равноценный участок в Восточном Мурино, по которому в течение одного-двух лет будет готова градостроительная документация. «Но ждать он не захотел, ему нужно завтра»,— комментирует он.

Взыскание убытков возможно в том случае, если «Рента Инвест» надлежащим образом подтвердит в суде прямую взаимосвязь между действиями муниципальных депутатов и отсутствием возможности приступить к выполнению работ на участке, говорит партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Александр Кадетов. Более того, необходимо доказать, что такое воспрепятствование является продолжающимся и неустранимым, подчеркивает он. При установлении судом несоразмерности требований противодействию, которое предположительно исходит от ответчика, суд вправе отказать в удовлетворении требований, резюмирует он.

Константин Куркин