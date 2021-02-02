Компания, планировавшая построить ресторан в Мурино, обратилась к губернатору Ленобласти

Компания «Рента Инвест», планировавшая построить торгово-ресторанный павильон в Мурино, обратились к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг проекта строительства общественного центра. Инвестор указывает, что участок, на котором запланировано строительство, был включен в ЗНОП ошибочно. Земля находится у компании в собственности, но начать строительство на ней не может, несет убытки.

Напомним, что «Рента Инвест» подала иск на 1,4 млн рублей в городской суд Всеволожска о взыскании убытков к главе муниципального образования «Муринское городское поселение» Дмитрию Кузьмину и муниципальным депутатам.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что комитет градостроительной политики Ленобласти утвердил новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Мурино. Спорный земельный участок включен в рекреационную зону.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Мурино наелось торговыми объектами».