Компания, планировавшая построить ресторанный комплекс в Мурино, подала иск к муниципальным депутатам

«Рента Инвест» подала иск на 1,4 млн рублей в городской суд Всеволожска о взыскании убытков из-за невозможности начать строительство ресторанного молла в Мурино. Как сообщили в пресс-службе компании, ответчиками по делу являются глава муниципального образования «Муринское городское поселение» Дмитрий Кузьмин и муниципальные депутаты.

Компания намерена взыскать с них убытки, которые несет из-за невозможности приступить к строительству. В конце прошлого года «Рента Инвест» приступила к организации строительной площадки, но столкнулась с противодействием со стороны местных депутатов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что комитет градостроительной политики Ленобласти утвердил новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Мурино. В итоге, земельный участок, на котором компания планирует реализовать проект ресторанного комплекса, включили в рекреационную зону. Глава администрации Мурино Алексей Белов пояснял, что измененный ПЗЗ не допускает реализации данного проекта. В компании же настаивают, что настаивает, что вид разрешенного использования участка остался прежним.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Мурино наелось торговыми объектами».