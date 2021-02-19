Александр Хинштейн взял на контроль ситуацию со смертельным ДТП с депутатом гордумы Жигулевска

Материалы по ДТП с участием депутата городской думы Жигулевска Егише Амрояна направлены в региональное управление Следственного комитета РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере».

«Все основания для возбуждения уголовного дела – налицо, водитель “Лады” вчера скончался. Материал уже направлен в СКР. Беру ситуацию под контроль»,– говорится в сообщении.

Александр Хинштейн также заявил, что Егише Амроян «должен добровольно сдать мандат, а его членство в “Единой России” следует приостановить». ДТП, о котором идет речь, произошло 15 февраля текущего года. Правоохранители установили, что водитель автомобиля Lada Granta, проезжая по второстепенной дороге, не пропустил Mercedes Benz GL 350. Произошло столкновение, отечественный автомобиль отбросило на обочину.

Его водитель был госпитализирован. Впоследствии выяснилось, что автомобилист умер. Сообщалось, что за рулем иномарки в момент аварии находился депутат городской думы Жигулевска Егише Амроян.

Георгий Портнов