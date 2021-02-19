Продажи пены для бритья в Челябинской области перед 23 февраля выросли в четыре раза

Аналитическая служба интернет-магазина Wildberries изучила изменение спроса на товары в регионах в преддверии 23 февраля. Как отмечают в компании, самыми популярными стали «стереотипные» подарки мужчинам, традиционно ассоциирующиеся с этим праздником.

Рост продаж мужских носков в Челябинской области в период с 1 по 15 февраля составил 152% к первой половине января, трусов – 62%. Продажи пены для бритья выросли на 319%. Также в магазине отметили скачок спроса на мужские аксессуары – ремни (+142%), галстуки (+229%), кошельки (98%). Из одежды популярным подарком также остаются рубашки (+81%).

На 287% вырос спрос на «брутальные» сладости, среди которых хитами продаж стали шоколадные наборы «гаечных ключей» и шоколадная вобла.

Востребованность игровых консолей выросла на 85%, планшетов – на 70%, смартфонов – на 26%, фитнес-браслетов – на 45%, наушников – на 50%.

В сегменте инструментов заметно выросли продажи дрелей (+300%), отверток (+130%), мультитулов (+125%), наборов инструментов (40%).