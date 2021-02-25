Инфляционный фактор

Экономисты по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко не ожидают продолжения смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, напротив, прогнозируют начало цикла нормализации денежно-кредитной политики. Эксперты ждут перехода ключевой ставки из мягкой зоны (около нуля в реальном выражении) к нейтральной ставке (сейчас оценивается Банком России на уровне 5–6%). Этот переход, по мнению экономистов, может начаться уже к середине года и продолжаться до первой половины 2022 года. Основная причина более раннего повышения ставки, чем ранее анонсировал ЦБ,— ускорение инфляции, которая продолжает преподносить сюрпризы.

По оценкам экономистов, даже за вычетом влияния краткосрочных факторов роста цен, например скачка продовольственных цен (эффект оценивается в 0,4 процентного пункта), инфляция остается несколько выше целевого показателя в 4%. «В 2021 году дезинфляционные тенденции будут ограничиваться восстановлением спроса на фоне снижения влияния пандемии, достаточно устойчивой динамикой доходов, в том числе с учетом сохраняющейся бюджетной поддержки. Важной переменной остается валютный курс рубля — в случае его ослабления, к примеру в санкционном сценарии, от Банка России может потребоваться более быстрая нормализация политики»,— подчеркивают эксперты.