Особенности политики ЦБ

Кризис 2020 года — первый период, когда ЦБ не стал прибегать к ужесточению денежно-кредитной политики, а смягчил ее и действовал в ключе общих трендов, наблюдавшихся в странах как с развитыми, так и развивающимися рынками. «Общемировая практика состоит в том, что Центробанк в кризис снижает ставки для стимулирования спроса и поддержки экономики»,— поясняет главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Кризис минувшего года вызвал «нестандартный шок», нарушивший стандартные рыночные механизмы, что потребовало нестандартной политики, считают экономисты по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко. «Мы вошли в 2020 год с низкой инфляцией, она стабилизировалась в течение трех последних лет, что позволило и в этом году избежать ее скачка. Не наблюдалось бегства капитала, для остановки которого потребовалось бы поднимать внутренние ставки (как в прошлые кризисные эпизоды)»,— отмечают экономисты.

В целом российская экономика оказалась более подготовленной к кризису. Инфляция накануне пандемии — в феврале 2020 года — составляла 2,3%, к этому времени накоплены внушительные золотовалютные резервы, госдолг рекордно низкий. «Это первый экономический спад, в который Россия вступила с плавающим курсом рубля. Эти факторы позволили Банку России впервые в кризис проводить контрциклическую политику и снизить ключевую ставку»,— отмечает господин Соколов.