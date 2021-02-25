25 февраля, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Средняя арифметическая ставок

"Деньги". Приложение от , стр. 42

Средняя арифметическая максимальных ставок крупнейших банков — этот показатель регулятор рассчитывает ежедекадно и не рекомендует банкам за пределами десятки крупнейших отклоняться от него более чем на 2 процентных пункта.

Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя