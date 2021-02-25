Средняя арифметическая ставок

Средняя арифметическая максимальных ставок крупнейших банков — этот показатель регулятор рассчитывает ежедекадно и не рекомендует банкам за пределами десятки крупнейших отклоняться от него более чем на 2 процентных пункта.
Средняя арифметическая максимальных ставок крупнейших банков — этот показатель регулятор рассчитывает ежедекадно и не рекомендует банкам за пределами десятки крупнейших отклоняться от него более чем на 2 процентных пункта.
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