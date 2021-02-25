Инвестиционные облигации

На конец 2020 года на долговом рынке обращалось 433 выпуска рублевых инвестиционных облигаций на общую сумму 314 млрд руб. по номинальной стоимости. Эмитентами инвестиционных облигаций выступают десять кредитных организаций, в числе которых представлены как государственные (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк), так и частные банки (МКБ, Райффайзенбанк, «Тинькофф»). По оценкам Александра Ермака, крупнейшим эмитентом таких долговых бумаг является Сбербанк, на него приходится 294 выпуска инвестиционных облигаций суммарным объемом 277,1 млрд руб. (с долей рынка 88,3%) на конец 2020 года. Вторым крупнейшим эмитентом является ВТБ, 105 выпусков инвестиционных облигаций которого в объеме 29,3 млрд руб. (с долей рынка 9,3%) обращались на конец 2020 года.